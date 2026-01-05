2025年前10月預售交易量年減幅逾七成 高雄四行政區成重災區

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團統計2025年前10月全國各行政區預售屋的交易量，發現2025年前10月全國預售屋僅成交30,180件，相較2024年同期的111,773件，量縮幅度達73.0%，交易量衰退幅度明顯。永慶房產集團／提供
從2024下半年開始，受銀行房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，預售屋買氣急轉直下，交易量也跟著迅速量縮。永慶房產集團統計2025年前10月全國各行政區預售屋的交易量，發現2025年前10月全國預售屋僅成交30,180件，相較2024年同期的111,773件，量縮幅度達73.0%，交易量衰退幅度明顯。

其中，全國預售交易年減幅前十名的行政區，減幅都超過九成，極為量縮。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2025年全國前十月的預售市場延續去年下半年較低迷的市況，消費者購屋心態偏保守觀望，量能自然受到壓縮。使整體交易量較去年下滑不少，今年1-10月的預售屋交易量僅剩去年同期的27%。

至於全國預售屋總銷金額的變化，陳金萍指出，2025年全國前10月的預售屋總銷金額僅0.59兆元，相較去年同期的1.99兆元，年減70.4%，受全國預售屋整體交易急度量縮的關係，連帶使總銷金額也下滑許多。

高雄市共四行政區預售屋年減幅破九成，居全國最多的縣市。陳金萍說明，近年來，高雄市因產業題材及建設到位，加上房市熱絡，預售屋市場也跟著價量齊揚。不過，從去年下半年開始，受政策衝擊後，高雄開始呈現量縮價跌格局，預售買氣不振，交易量萎縮。

永慶房產集團統計2025年前10月全國各行政區預售屋的交易量，發現2025年前10月全國預售屋僅成交30,180件、年減逾七成，其中高雄市共四行政區預售屋年減幅破九成，居全國最多的縣市。永慶房產集團／提供
