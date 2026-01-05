快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

NCC：逾5成民眾用過AI服務 交通應用與資料處理為主

中央社／ 台北5日電

NCC調查顯示，114年民眾使用過人工智慧（AI）服務的比率略升，增至56.3%。其中，日常生活以交通相關應用為主，包含智慧導航、車牌辨識、自動駕駛等；工作方面，以資料查詢、處理及分析最多。

國家通訊傳播委員會（NCC）近期發布114年通訊傳播市場報告，調查項目包含民眾使用AI服務情形。

報告顯示，隨著AI技術發展，民眾使用AI服務的比率呈逐年上升趨勢，自113年的52.5%，升至114年的56.3%。

日常生活方面，民眾使用過的AI服務中，交通相關應用比率最高，達75%，包含智慧導航、車牌辨識及自動駕駛等；其次為語言與輔助，如語音輸入、語音操控、語言翻譯、文字語音轉換工具，使用比率為64%；再者為安全與監控，如智慧保全、生物辨識解鎖或驗證等，使用比率為45%。

工作方面，使用過的AI服務以資料查詢、處理及分析比率最高，為41%；其次為通訊及網路流量管理，為25.6%；再者為藝術及內容創作，如生成圖片、文章、繪圖、影音動畫、劇本等，使用比率為16.6%。不過，未在工作中使用過AI服務的比率也逾3成。

報告指出，AI應用熱潮持續不退，可運用於多個領域並提升工作效率，至今已有逾5成民眾使用過AI，主要用於交通應用、語言輔助與資料分析，顯示AI已逐漸融入多數民眾的生活。

延伸閱讀

SIM卡換發新規犯眾怒 Cheap：智障政策「說個笑話NCC打詐」

NCC換SIM卡新制被批擾民 黃健豪：真要打詐是落實KYC實名制

NCC委員若不補齊…NCC：明年7月31日之後 委員會將完全停擺

衛廣法修法助中天復台？ NCC：要回到52台頻道幾乎不可能

相關新聞

2025年前10月預售交易量年減幅逾七成 高雄四行政區成重災區

從2024下半年開始，受銀行房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，預售屋買氣急轉直下，交易量也跟著迅速量縮。永慶房產集團...

新青安補貼對象失焦 高所得戶申請破一萬件

房價居高不下，新青安貸款政策效果也屢遭質疑。立委黃珊珊指出，新青安原意在協助年輕、所得相對弱勢族群購屋，但實務上仍有高所...

為何股市衝3萬、房市探底？ 專家曝這波股房背離真相

台股5日盤中大漲逾800點，指數一舉突破3萬大關。房市向有「股房連動」說法，但台股從4月低點至今，已狂飆逾萬點，為何近一年房市交易量卻逼近十年新低？

200萬俱樂部生力軍來了 專家：這產品從行天宮衝上外太空

北市200萬俱樂部再加1，中正區信義路二段預售小宅案「柏金」，規劃16～31坪，實價揭露25戶，每坪均價達205萬元，為...

彰化建商去年第4季交屋熱 催動伸港、埔心黑馬衝刺

2025年底，彰化房市在努力交屋之中劃下句點。各大建設公司在歲末也全力衝刺預售成交，尤其伸港鄉與埔心鄉表現明顯，成功搶進...

懶人包／2026勞保、勞退如何領好領滿？「1日之差」退休金請領權益不一樣

多數勞工以為退休金只有一筆，其實，受雇者都有兩本退休存摺，卻常有人記得申請勞保的「老年給付」，忘了請領默默累積在個人帳戶裡的「勞工退休金」（簡稱勞退），這是屬於個人的「隱藏財富」。《遠見雜誌》分成兩部

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。