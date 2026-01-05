NCC：逾5成民眾用過AI服務 交通應用與資料處理為主

NCC調查顯示，114年民眾使用過人工智慧（AI）服務的比率略升，增至56.3%。其中，日常生活以交通相關應用為主，包含智慧導航、車牌辨識、自動駕駛等；工作方面，以資料查詢、處理及分析最多。

國家通訊傳播委員會（NCC）近期發布114年通訊傳播市場報告，調查項目包含民眾使用AI服務情形。

報告顯示，隨著AI技術發展，民眾使用AI服務的比率呈逐年上升趨勢，自113年的52.5%，升至114年的56.3%。

日常生活方面，民眾使用過的AI服務中，交通相關應用比率最高，達75%，包含智慧導航、車牌辨識及自動駕駛等；其次為語言與輔助，如語音輸入、語音操控、語言翻譯、文字語音轉換工具，使用比率為64%；再者為安全與監控，如智慧保全、生物辨識解鎖或驗證等，使用比率為45%。

工作方面，使用過的AI服務以資料查詢、處理及分析比率最高，為41%；其次為通訊及網路流量管理，為25.6%；再者為藝術及內容創作，如生成圖片、文章、繪圖、影音動畫、劇本等，使用比率為16.6%。不過，未在工作中使用過AI服務的比率也逾3成。

報告指出，AI應用熱潮持續不退，可運用於多個領域並提升工作效率，至今已有逾5成民眾使用過AI，主要用於交通應用、語言輔助與資料分析，顯示AI已逐漸融入多數民眾的生活。