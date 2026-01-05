快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

新青安補貼對象失焦 高所得戶申請破一萬件

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
房價居高不下，新青安貸款政策效果也屢遭質疑。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
房價居高不下，新青安貸款政策效果也屢遭質疑。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

房價居高不下，新青安貸款政策效果也屢遭質疑。立委黃珊珊指出，新青安原意在協助年輕、所得相對弱勢族群購屋，但實務上仍有高所得者取得補貼，年所得200萬元以上的高所得者卻超過一萬戶，是否合理，值得檢討。

立法院財政委員會5日就2025年度中央政府總預算案相關議題進行討論。黃珊珊指出，新青安貸款核貸案件中，50歲以上高齡族群僅7,000多戶、占比約5%；但年所得200萬元以上的高所得者卻超過一萬戶，占比達8.27%。且去年底仍查出逾8,000件違規案件，涉及金額約1.8億元，顯見過去對貸後管理過於寬鬆，恐讓部分年輕人成為「人頭戶」，甚至出現套利空間，後續管理機制恐比放款本身更為關鍵。

黃珊珊關切，新青安政策將於今年7月到期，是否推出「2.0版本」？對此，財政部次長阮清華回應，目前已進入第五波清查，行政院已表態未來不會「照舊辦理」，後續制度設計仍在研議中，會持續徵詢各界意見。

此外，黃珊珊指出，央行仍實施第七波信用管制，一方面透過新青安鼓勵購屋，另一方面卻要求金融體系降溫房市，政策方向不一致，反而讓真正需要貸款的族群更難取得資源。她以新北市為例，21坪住宅扣除公設僅約13坪，單坪價格近百萬元，動輒2,000多萬元的房價，「已嚴重脫離年輕人可負擔範圍」，呼籲政府應通盤檢討，讓房市回歸正常運作。

房市 房價 新青安

延伸閱讀

台股衝破3萬點 阮清華談國安基金動向退場前不賣股

台股站上3萬點政府是否會賣股？ 阮清華：政府不會壓盤

民眾黨2年條款不變！柯文哲拉抬張啓楷 王安祥接棒不分區受矚目

黃珊珊籲修繼承法！「頂客族」遺產分給陌生手足合理嗎？法律與現實脫節引熱議

相關新聞

新青安補貼對象失焦 高所得戶申請破一萬件

房價居高不下，新青安貸款政策效果也屢遭質疑。立委黃珊珊指出，新青安原意在協助年輕、所得相對弱勢族群購屋，但實務上仍有高所...

為何股市衝3萬、房市探底？ 專家曝這波股房背離真相

台股5日盤中大漲逾800點，指數一舉突破3萬大關。房市向有「股房連動」說法，但台股從4月低點至今，已狂飆逾萬點，為何近一年房市交易量卻逼近十年新低？

200萬俱樂部生力軍來了 專家：這產品從行天宮衝上外太空

北市200萬俱樂部再加1，中正區信義路二段預售小宅案「柏金」，規劃16～31坪，實價揭露25戶，每坪均價達205萬元，為...

懶人包／2026勞保、勞退如何領好領滿？「1日之差」退休金請領權益不一樣

多數勞工以為退休金只有一筆，其實，受雇者都有兩本退休存摺，卻常有人記得申請勞保的「老年給付」，忘了請領默默累積在個人帳戶裡的「勞工退休金」（簡稱勞退），這是屬於個人的「隱藏財富」。《遠見雜誌》分成兩部

東北亞觀光需求浮現、寒假春節票價翻倍…航空四雄營運 大月報到

航空四雄元月營運傳捷報，賞雪、滑雪等觀光需求浮現、東北亞航線超旺，日韓線元月機票一位難求，2月寒假及華人過年期間機票價更...

進入農曆年前出貨潮 貨運價格站穩高檔

航空貨運提前進入農曆年前出貨潮，元月需求及價格有望續好；受惠於農曆年前AI、半導體趕工出貨潮出籠，再加上歐、美耶誕節及新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。