高鐵台南站特定區產業專用區開發經營案 1月22日舉辦招商說明會

為使投資人能了解「高速鐵路台南車站特定區產業專用區開發經營案」的面積、建蔽率、容積率、開發方式及年限等資訊，以利潛在投資人進行投資評估，交通部鐵道局將於115年1月22日舉辦招商說明會。

鐵道局指出，本案基地包含台南市歸仁區武東段279、280地號土地，面積約9.89公頃，建蔽率60%，容積率300%，土地使用分區為產業專用區。本案以設定地上權方式引進投資人開發經營，開發經營年期50年，前5年不收取權利金。

敬請欲參與本次招商說明會之投資人點擊以下【報名連結】進行線上報名，以利取得本案最新招商資訊。另可點擊【線上提問單】進行線上提問，誠摯歡迎各界投資人踴躍參與評估，及提供意見。