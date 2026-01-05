快訊

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」 委國代理總統髮夾彎回應了

真的不是人？他用中國AI改程式碼 人工智慧竟「氣炸」：滾

美國為何抓馬杜羅？流亡港人羅冠聰這樣看

高鐵台南站特定區產業專用區開發經營案 1月22日舉辦招商說明會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為使投資人能了解「高速鐵路台南車站特定區產業專用區開發經營案」的面積、建蔽率、容積率、開發方式及年限等資訊，以利潛在投資人進行投資評估，交通部鐵道局將於115年1月22日舉辦招商說明會。

⭐2025總回顧

鐵道局指出，本案基地包含台南市歸仁區武東段279、280地號土地，面積約9.89公頃，建蔽率60%，容積率300%，土地使用分區為產業專用區。本案以設定地上權方式引進投資人開發經營，開發經營年期50年，前5年不收取權利金。

敬請欲參與本次招商說明會之投資人點擊以下【報名連結】進行線上報名，以利取得本案最新招商資訊。另可點擊【線上提問單】進行線上提問，誠摯歡迎各界投資人踴躍參與評估，及提供意見。

延伸閱讀

影／現場畫面曝...女謊稱「高鐵列車會爆炸」 警持金屬探測器全車安檢

9億改建基隆田徑場明年8月啟用 促參OT招商近日上網公告招標

高鐵「螺絲鬆了」…王鴻薇爆：人為疏失剪錯線釀通訊異常 列車蓋板噴飛

翻轉「最恐怖車站」負評！台鐵汐科站增設出口施工中 遮雨設施待克服

相關新聞

新青安補貼對象失焦 高所得戶申請破一萬件

房價居高不下，新青安貸款政策效果也屢遭質疑。立委黃珊珊指出，新青安原意在協助年輕、所得相對弱勢族群購屋，但實務上仍有高所...

為何股市衝3萬、房市探底？ 專家曝這波股房背離真相

台股5日盤中大漲逾800點，指數一舉突破3萬大關。房市向有「股房連動」說法，但台股從4月低點至今，已狂飆逾萬點，為何近一年房市交易量卻逼近十年新低？

200萬俱樂部生力軍來了 專家：這產品從行天宮衝上外太空

北市200萬俱樂部再加1，中正區信義路二段預售小宅案「柏金」，規劃16～31坪，實價揭露25戶，每坪均價達205萬元，為...

懶人包／2026勞保、勞退如何領好領滿？「1日之差」退休金請領權益不一樣

多數勞工以為退休金只有一筆，其實，受雇者都有兩本退休存摺，卻常有人記得申請勞保的「老年給付」，忘了請領默默累積在個人帳戶裡的「勞工退休金」（簡稱勞退），這是屬於個人的「隱藏財富」。《遠見雜誌》分成兩部

東北亞觀光需求浮現、寒假春節票價翻倍…航空四雄營運 大月報到

航空四雄元月營運傳捷報，賞雪、滑雪等觀光需求浮現、東北亞航線超旺，日韓線元月機票一位難求，2月寒假及華人過年期間機票價更...

進入農曆年前出貨潮 貨運價格站穩高檔

航空貨運提前進入農曆年前出貨潮，元月需求及價格有望續好；受惠於農曆年前AI、半導體趕工出貨潮出籠，再加上歐、美耶誕節及新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。