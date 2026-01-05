快訊

為何股市衝3萬、房市探底？ 專家曝這波股房背離真相

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

台股5日盤中大漲逾800點，指數一舉突破3萬大關。房市向有「股房連動」說法，但台股從4月低點至今，已狂飆逾萬點，為何近一年房市交易量卻逼近十年新低？

⭐2025總回顧

全向科技房產中心陳傑鳴指出，股市房市連動性高是普遍的認知，今年「股房背離」確實比較罕見，但並非政策單一因素造成，而是政策、資金結構與市場預期同時轉向的結果：

政策方面，政府近年持續強化打炒房與金融管制，是房市降溫的關鍵。從選擇性信用管制、限縮建商融資，到提高第二戶、第三戶購屋貸款門檻，已明顯壓抑投資型與多屋族進場意願，使房市交易量快速萎縮。

資金方面，在房市有長期資金綁定、限貸環境難貸款的不利條件下，股市因具備流動性高、進出彈性大、題材明確等優勢，再加上AI、半導體等產業帶動企業獲利成長，過去半年，市場資金明顯往股市移動。

尤其慘的是，由於房市短期缺乏明確上漲動能，今年更是出現「棄房入股」，把買房資金轉進股市情況。

第三，在市場預期方面，購屋族的預期心理已明顯轉變。過去「房價只漲不跌」的信仰鬆動，在高房價、政策打房與少子化背景下，自住族更趨保守，投資族則擔心流動性問題，進場意願低落，形成量縮但價格僵持的格局。

陳傑鳴表示， 股房背離並非首例。2015年前後，在房地合一稅上路前，也曾出現股市表現相對穩定、房市交易量急凍的情況。當時房市並未立即崩跌，而是透過時間換空間，由量縮、價格鬆動、產品調整逐步完成修正。

他表示，目前看來，房市走勢與當年相似，但比較分化，具備地段、機能與剛性需求支撐的產品，價格仍抗跌；反觀供給過剩、投資比例高的區域，修正壓力明顯放大。

陳傑鳴表示，依過去經驗，短期內房市「去槓桿、去投機」的調整期估計仍將延續，不會因股房大好而有明顯起色，股強房弱反映的是資金配置邏輯改變，而非單純景氣好壞。未來房市關鍵仍在於政策是否鬆動、以及實質自住需求能否回溫。

房市

相關新聞

200萬俱樂部生力軍來了 專家：這產品從行天宮衝上外太空

北市200萬俱樂部再加1，中正區信義路二段預售小宅案「柏金」，規劃16～31坪，實價揭露25戶，每坪均價達205萬元，為...

懶人包／2026勞保、勞退如何領好領滿？「1日之差」退休金請領權益不一樣

多數勞工以為退休金只有一筆，其實，受雇者都有兩本退休存摺，卻常有人記得申請勞保的「老年給付」，忘了請領默默累積在個人帳戶裡的「勞工退休金」（簡稱勞退），這是屬於個人的「隱藏財富」。《遠見雜誌》分成兩部

東北亞觀光需求浮現、寒假春節票價翻倍…航空四雄營運 大月報到

航空四雄元月營運傳捷報，賞雪、滑雪等觀光需求浮現、東北亞航線超旺，日韓線元月機票一位難求，2月寒假及華人過年期間機票價更...

進入農曆年前出貨潮 貨運價格站穩高檔

航空貨運提前進入農曆年前出貨潮，元月需求及價格有望續好；受惠於農曆年前AI、半導體趕工出貨潮出籠，再加上歐、美耶誕節及新...

土方之亂 建商爆停案潮 清運政策趨嚴、合法棄置場難找

土方之亂續燒，全台建商爆「停案潮」；建商直言，政府對廢棄土方清運政策已嚴格到「當毒品檢驗」，且合法土方棄置場難找，讓建商...

