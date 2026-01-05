快訊

200萬俱樂部生力軍來了 專家：這產品從行天宮衝上外太空

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

北市200萬俱樂部再加1，中正區信義路二段預售小宅案「柏金」，規劃16～31坪，實價揭露25戶，每坪均價達205萬元，為中正區繼「松濤苑」之後，第二個成交均價站上200萬元的社區，最高價則達225萬元。

⭐2025總回顧

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，2014年以前，台北市「200萬俱樂部」幾乎是豪宅的天下。但隨著豪宅稅、央行豪宅限貸令實施，北市豪宅進入「失落的十年」，十幾年來豪宅價格表現虛弱。

不過，小宅市場卻活蹦亂跳，從行天宮衝上外太空，小宅建案成為「200萬俱樂部」的生力軍，「非豪宅產品、成交價豪宅化」的建案在台北市遍地開花。

他表示，人間事總是很諷刺。政策極力抑制豪宅市場，抑制了豪宅價位，避免了豪宅創高價產生漣漪效應；然而，當豪宅市場失去吸納資金功能，多數資金匯集於小宅產品，進而推升小宅房價。

何世昌表示，小宅從過去「高單價、低總價」的特性，逐漸走上「單價豪宅化」的路線，真的有利於首購族嗎？政策的利弊，往往難以衡量得失。更令人憂心的是，近年小宅頻創高價的現象，已不僅止於台北市，而是台灣各縣市大多已是如此。

