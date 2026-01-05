土方之亂掀停工潮 楊玉全、張麗莉：執行配套加速落實 分級分類處理

高雄美濃事件釀出土方之亂，且這把火從南台灣燒到全國；中華民國不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉指出，土方之亂，已不是建商的成本問題，而是工地的安全性，現在北中南都出現建案開挖地下室後卻找不到合法土資場願意收受，卻因土方傾倒問題而被迫停工，已掀起建案停工、「停案潮」；更重要的是，這些還沒開挖到安全性支撐範圍的工地，會不會變成「工地天坑」，這才令人擔憂。

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，近期因新制將實施，土資場業者對全流向管制及最終去化尚有疑慮，擔心收容量不足，已開始觀望，出現停收、調價或不報價情形。

楊玉全指出，當前產業界因新制配套未周全，造成土石方去化困難，除土石方處理價格上漲推升成本外，更擔心工地無法如期開工，影響工程進行，及開挖工程中斷有坍塌、損鄰等公安風險。

張麗莉表示，建商認同政府對台灣這塊土地愛護的心，也認為廢棄土石方必須傾倒在合法棄置場，但希望政府管制土石方的同時，「計畫的配套也要加速落實、執行」，開發商才能讓下游廠商，全力配合政府政策執行。

她強調，從過去至今，市場一直面臨合法土石方處理場嚴重不足的問題，加上遇上這波史上最大「興建潮」、「交屋潮」，更凸顯原廢棄土石方資源堆置處理場胃納量不足，以及暫置場、新設土資場嚴重缺乏的三大問題；現在合法的土資場因容量額滿或找不到合法廢棄土石方去化管道，已出現高價收受或暫停收受現象。

張麗莉分析，2025年初中央政府就已認知到廢棄土石方去化問題，也提供之公有土地清冊、協調國營事業土地、閒置之工業區或適當區位提供短期土石方暫置，但這些計畫中的土地盤點釋出有多少、要如何執行、可用做土石方去化的執行進度又到哪裡等，這些都是下游清運業者遇到的難題，產業都心急如焚。

另有建商直言，土方之亂，這些額外營建成本，加重建商原就負擔沉重的建造成本，若政府不解決問題，最終不是小建商倒閉，就是反映在終端的消費者上。

楊玉全認為，新制應有四大配套，建議第一電子化申請新制縮短核准時間，可考量給予新舊制雙軌併行之緩衝期間，初期作業疏漏宜協助即時處理以免影響工進；確保市場供貨滿足全國1萬5千多輛砂石車裝設GPS車機需求，並建議配合實施期程提高審驗效率或分階段實施車輛審驗制度，避免因審驗不及影響土方運輸。

第二建立公開之跨區域土方交換系統平台或土方調度機制:加速餘土供需平衡，流向近鄰需土或收容場所，提高交換效率，降低運輸成本。

第三解決土石方去化問題尤應擴增收容量能:建請中央及地方政府根據地方需求採公辦公營或公辦民營方式設置加工型、轉運型土資場，尤其是擴增最終使用或掩埋場（如台北港、桃園航空城成功經驗）。

楊玉全建議，放寬臨時土資場設置條件，例如1公頃即可設置暫置區，以支援目前土資場土方滯塞壓力，也減少大型土資場環境干擾；調查及開放地層下陷地區及低窪地區(如農地等)，原型土石本為天然資源，可放寬標準善加利用來改良土地。

楊玉全、張麗莉均認為，現行土石方處理應該採分級、分類處理，比照垃圾分類制度；張麗莉表示，廢棄土石方中有很多可以透過加工、成為新式環保材料再利用，可以用做填海造路、鋪馬路等材料，不需要全部都直接送進焚化爐中。

楊玉全進一步指出，現行礫石不需經轉運站，直接送砂石場、混凝土廠、加工廠，更能有效降低轉運型土資場堆積壓力。

第四統一規範合理收費標準；楊玉全說，營建剩餘土石方處理費用受市場波動影響大，建議政府除建立土石方全流向監控，更需完善規劃土方去化機制，注意合理收費標準，以穩定市場價格減輕建築成本壓力。

今（2026）年1月1日起實施的「營建剩餘土石方全流向管理政策」，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每一個進出點皆以電子聯單申報，取代原有紙本聯單申報方式，以遏止不肖業者不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量等違規情事，希望強化土資場分類加工後之土石方至最終去處的流向管理及讓查緝更加即時。