美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

化工業…科技業櫥窗 取得話語權

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

化工業百年來被譽為工業之母，在AI盛世下再度華麗轉身成為「科技業之母」，甚至成為觀察科技業動態的「櫥窗」，台系化工業者正逐步取得話語權。包括中華化（1727）、勝一（1773）、長興（1717）、永光（1711）、三福化（4755）、國精化（4722）、雙鍵（4764）等都備受矚目。

近期台積電2奈米（N2）技術開始量產，預估今年資本支出寫新高，對材料需求也將迎來大爆發時代，法人認為，材料供應鏈或將成為核心受惠族群。

半導體製程的材料成本中，特用化學品與特殊氣體共占38%，對製程良率有關鍵影響力，且技術及驗證門檻高，過去本土業者往往不容易打入。

台積電預期在2030年前，達到間接原物料約六成「在地採購」目標，台廠在此波在地供應浪潮下，有機會逐步卡位。本土業者的技術實力與供應能力，也正逐步從前段製程，走向後段封裝。

在前段製程領域，主要需求包含氣體、濕式化學品及光阻產品。氣體是成本排名第二的晶圓製造材料，且技術、運輸門檻高，法人更看好3D NAND堆疊層數增加、對蝕刻氣體需求倍數成長。

濕式化學品則主要用於濕式蝕刻和化學清洗環節，用量及需求最大，中華化、勝一等業者是指標性廠商。

