土方之亂 中小業者成本壓力大

土方之亂一把火從南燒到北，建商坦言，新冠疫情引爆原物料大漲，建築造價噴漲，好不容易建築成本緩了下來，讓建商鬆了一口氣，現因土方之亂造價蠢動，尤其低基期的中南部「新建案造價、房價壓力大了」，建商也喊苦。

甲山林機構董事長祝文宇表示，這波房市盤整期，市場期待房價下跌，他認為，供過於求的地區，房價將出現壓力；不過對於供不應求的雙北市來說，由於土地價格未跌、造價現又因土方問題蠢動，尤其是房價基期較低的中南部，對新建案的成本壓力會比北部來得大，認為轉嫁潮正在醞釀中。

中華民國不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉認為，這次土方問題造成開發商成本增加，對於中小型建商來說，因土方問題造成營運卡關，最終導致建案無法完工，財務上將面臨很大的壓力，稍有差池恐出現倒閉情況。