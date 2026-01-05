快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

進入農曆年前出貨潮 貨運價格站穩高檔

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

航空貨運提前進入農業年前出貨潮，元月需求及價格有望續好；受惠於農曆年前AI半導體趕工出貨潮出籠，再加上歐、美耶誕節及新年銷售傳佳音的補貨潮，有望支撐航空貨運價格元月維持高檔走勢。

⭐2025總回顧

2025年12月下旬航空貨運最高已經來到250-280元，時序愈接近聖誕節及新年假期的急單則是每公斤300元以上；元月對於航空貨運來說因為電商等急單需求減緩後，航空貨運需求會降低；不過，今年很特別，元月的航空貨運價格居高不下，仍有望維持在每公斤約230-250元。

元月的航空貨運不受電商需求減緩，反而因為AI、半導體等資通訊產品需求仍旺，航空貨運市場不只12月好，已延續到2026年；最近則受惠於華人農曆年將至，出貨需求熱絡情況下，價格也表現相對強勁。

展望2026年，電商逐漸擺脫小額包裹加收關稅影響，看好AI伺服器、半導體等需求加持，再加上2026年航空貨運的需求主要來自AI伺服器與半導體設備、通訊與電子零組件，以及持續成長的跨境電商需求。

美國調整小額包裹免稅門檻後，更多貨物改以替代樞紐與前置存貨模式運作，小額包裹免稅優惠的影響一直已經消化差不多，民生必需品價就算加上稅金，對於美國民眾仍有吸引力，電商需求會開始回籠。

跨境電商 半導體 AI

延伸閱讀

電商包裹快捷郵件量暴增3成 中華郵政祭逾4.9萬招募22名郵務士

婚姻內幕不藏了！前「黑澀會」美眉洩老公癖好

航空明年展望樂觀 三大關鍵

超商超市跨年優惠一次看！咖啡買7送7、熱可可買2送3、果昔2杯99元

相關新聞

東北亞觀光需求浮現、寒假春節票價翻倍…航空四雄營運 大月報到

航空四雄元月營運傳捷報，賞雪、滑雪等觀光需求浮現、東北亞航線超旺，日韓線元月機票一位難求，2月寒假及華人過年期間機票價更...

進入農曆年前出貨潮 貨運價格站穩高檔

航空貨運提前進入農曆年前出貨潮，元月需求及價格有望續好；受惠於農曆年前AI、半導體趕工出貨潮出籠，再加上歐、美耶誕節及新...

土方之亂 建商爆停案潮 清運政策趨嚴、合法棄置場難找

土方之亂續燒，全台建商爆「停案潮」；建商直言，政府對廢棄土方清運政策已嚴格到「當毒品檢驗」，且合法土方棄置場難找，讓建商...

土方之亂 中小業者成本壓力大

土方之亂一把火從南燒到北，建商坦言，新冠疫情引爆原物料大漲，建築造價噴漲，好不容易建築成本緩了下來，讓建商鬆了一口氣，現...

化工廠代工接單大爆發 永光、三福化等迎關鍵成長期

AI需求大爆發，晶圓、先進封裝、PCB上游化工材料需求暴增，因訂單外溢，國際化工大廠也持續向台化工廠發出擴大代工需求，台...

化工業…科技業櫥窗 取得話語權

化工業百年來被譽為工業之母，在AI盛世下再度華麗轉身成為「科技業之母」，甚至成為觀察科技業動態的「櫥窗」，台系化工業者正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。