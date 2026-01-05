進入農曆年前出貨潮 貨運價格站穩高檔

航空貨運提前進入農業年前出貨潮，元月需求及價格有望續好；受惠於農曆年前AI、半導體趕工出貨潮出籠，再加上歐、美耶誕節及新年銷售傳佳音的補貨潮，有望支撐航空貨運價格元月維持高檔走勢。

2025年12月下旬航空貨運最高已經來到250-280元，時序愈接近聖誕節及新年假期的急單則是每公斤300元以上；元月對於航空貨運來說因為電商等急單需求減緩後，航空貨運需求會降低；不過，今年很特別，元月的航空貨運價格居高不下，仍有望維持在每公斤約230-250元。

元月的航空貨運不受電商需求減緩，反而因為AI、半導體等資通訊產品需求仍旺，航空貨運市場不只12月好，已延續到2026年；最近則受惠於華人農曆年將至，出貨需求熱絡情況下，價格也表現相對強勁。

展望2026年，電商逐漸擺脫小額包裹加收關稅影響，看好AI伺服器、半導體等需求加持，再加上2026年航空貨運的需求主要來自AI伺服器與半導體設備、通訊與電子零組件，以及持續成長的跨境電商需求。

美國調整小額包裹免稅門檻後，更多貨物改以替代樞紐與前置存貨模式運作，小額包裹免稅優惠的影響一直已經消化差不多，民生必需品價就算加上稅金，對於美國民眾仍有吸引力，電商需求會開始回籠。