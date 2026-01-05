快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

土方之亂 建商爆停案潮 清運政策趨嚴、合法棄置場難找

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
土方之亂續燒，全台建商爆「停案潮」。記者劉學聖／攝影
土方之亂續燒，全台建商爆「停案潮」。記者劉學聖／攝影

土方之亂續燒，全台建商爆「停案潮」；建商直言，政府對廢棄土方清運政策已嚴格到「當毒品檢驗」，且合法土方棄置場難找，讓建商清運成本最低暴增五、六倍，最高逾十倍，政府的土方政策衝擊下，營建業爆「停案潮」。

高雄美濃事件釀土方之亂，這把火從南台灣燒到全國爆出「停案潮」；中華民國不動產協進會理事長、龍寶建設董事長張麗莉昨（4）日指出，建商認同政府對台灣這塊土地愛護的心，也認為廢棄土石方必須傾倒在合法棄置場，但管制的同時，「計畫的配套也要加速落實」，開發商才能讓下游廠商，全力配合政府政策執行。她強調，市場歷來都面臨合法土石方處理場不足的問題，加上遇上這波史上最大「興建潮」、「交屋潮」，更凸顯原廢棄土石方資源堆置處理場胃納量不足，以及暫置場、新設土資場嚴重缺乏的三大問題；現在合法的土資場因容量額滿或找不到合法廢棄土石方去化管道，只能高價收受或暫停收受。

張麗莉分析，2025年初中央政府就已認知到廢棄土石方去化問題，也提供之公有土地清冊、協調國營事業土地、閒置之工業區或適當區位提供短期土石方暫置，但這些計畫中的土地盤點釋出有多少、要如何執行、可用做土石方去化的執行進度又到哪裡等，這些都是下游清運業者遇到的難題，產業都心急如焚。

據國土署資料，2025年國內共計有140個土石方資源堆置處理場，核准處理總量為10,088萬立方公尺，遠無法支應當前市場廢棄土石方的需求量。

甲山林機構董事長祝文宇表示，去年第4季建商每單位土方清運成本暴增，若是建案基地面積千坪以上，整體的清運成本最低暴增五、六倍，最高逾十倍，連帶拖累開發商建案工程延宕、銀行融資利息升高，對資金較少的中小建商恐現倒閉潮，這次土方問題讓集團許多建案工地喊停，他已經不敢算有多少建案停工。

張麗莉直言，土方之亂，已不是建商的成本問題，而是工地的安全性，現在北中南都出現建案開挖地下室後卻找不到合法土資場願意收受，卻因土方傾倒問題而被迫停工，已掀起「停案潮」。

