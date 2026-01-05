東北亞觀光需求浮現、寒假春節票價翻倍…航空四雄營運 大月報到

航空四雄元月營運傳捷報，賞雪、滑雪等觀光需求浮現、東北亞航線超旺，日韓線元月機票一位難求，2月寒假及華人過年期間機票價更是大漲，以東京、首爾為例，元月25日以後的來回機票售價衝至3萬元，跟淡月時間相比，漲幅達一倍。

旅行社業者指出，今年元月東北亞市場相當旺，比原預期需求還熱絡，所以最近自由行的價格才會全面衝高，以東京、首爾最熱門的地區為例，元月25日以後的來回機票售價已經衝到3萬元大關，跟平常時間的1.5萬至1.6萬元間，已經貴了一倍左右。

政府推動「還假於民」政策，民眾更願意出遊，刺激出境的旅運量能，對航空產業構成明顯利多；其次貨運市場在AI、半導體產業需求下續旺；再加上油價維持低檔，元月航空業就率先上演客、貨雙好，讓今年首季的營收、獲利出現想像空間。

華航（2610）、長榮航（2618）、星宇航（2646）及台灣虎航（6757）在2026年開春業績就有望拿下好彩頭，以目前元月東北亞訂位率達九成，東南亞也有八、九成，而且機票價格比預期中還貴，顯示出境旅遊市場仍舊相當旺，元月、2月航空四雄業績有望開紅盤。

2026年航空客運市場開春訂位就報喜訊，原本許多消費者都還在期待機票價格能降低，以目前市場上的訂位及機票售價來看，寒假及農曆期間想出遊的消費者，還沒有訂位機位想等便宜機票及準備搶好康的消費者希望落空。

華航、 長榮航空及星宇航空普遍認為，隨著市場淡、旺月的變動，機票價格變化也會比較大，2026年的機票價格下滑的空間有限，尤其還假於民後，適合出遊的時間增加，推估整體價格跟2025年差不多，以元月的機票售價比2025年元月還好，對於今年的整體銷售價格還有可能比2025年更高一些。

航空客運市場高艙等旅客愈來愈多，這也是推升2026年機票整體售價只會往上攀升的原因之一，而且這樣的需求不斷增加，已經看到團體遊消費者願意自行加價買高艙等，這樣的市場商機愈來愈明顯。

另外，過去東北亞是日本含金量最大，然而去年開始韓國市場變化非常大，隨著醫美及韓流追星旋風正夯，推升韓國市場不管在載客率、機票價格都明顯拉升，韓國地區的布局從過去的小眾市場，搖身變為熱門航線。