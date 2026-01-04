快訊

川普放話警告哥倫比亞 國內三大金控曝險534億受矚目

潔淨能源2025年飆漲52% AI電力需求成主要推手

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
潔淨能源指數與其他主題指數表現。(資料來源:Bloomberg)
潔淨能源指數與其他主題指數表現。(資料來源:Bloomberg)

2025年即將結束，儘管面臨政策逆風，潔淨能源產業仍交出亮眼成績單。標普潔淨能源精選指數全年上漲52.42%，大幅領先標普500指數17.82%及那斯達克綜合指數22.18%的漲幅，成為年度表現最佳的投資主題之一。

⭐2025總回顧

川普政府於2025年7月通過法案削減潔淨能源稅收抵免，並取消高達76億美元的政府撥款，奧勒岡州民主黨籍參議員懷登（Ron Wyden）形容此舉「猶如對美國風能和太陽能產業判死刑」；然而，在政策不利環境下，潔淨能源產業表現卻出人意料地強勁。

摩根士丹利最新研究報告指出，人工智慧資料中心將成為未來電力需求的主要驅動力，預計未來五年內，資料中心用電將占整體新增電力需求的75%。該投行看好2026年潔淨能源類股表現，特別推薦GE Vernova、Bloom Energy及First Solar等企業。

摩根士丹利分析，企業直接簽署長期購電協議（PPA）的趨勢，使潔淨能源業者的獲利穩定性不再受政策波動影響。

國內追蹤相關指數的00899今年漲幅超過46%，電池與儲能科技指數亦有49.24%的優異表現。從主題指數比較來看，潔淨能源相關指數明顯領先其他投資主題，包括全球智能電動車指數（38.04%）、元宇宙指數（18.36%）等。

投信法人分析師指出，潔淨能源與核能將呈現競合關係而非零和競爭。根據國際能源署（IEA）《World Energy Outlook 2025》預估，2035年再生能源發電占比將達53%，核能維持約9%，兩者共同支撐能源安全與減碳目標。

Wood Mackenzie數據顯示，在川普政府執政的前9個月中，太陽能和儲能在電網的新增電力中占比高達85%，證明潔淨能源的經濟效益已超越政策考量。

太陽能產業協會（SEIA）強調，無論華府政策走向如何，潔淨能源都將成為美國未來能源發展的支柱。在全球減碳趨勢與AI用電需求的雙重推動下，分析師普遍認為2026年潔淨能源產業有望延續強勁成長動能。

太陽能產業 核能 標普 川普

延伸閱讀

一銀舉辦減重健走2000員工響應 甩肉近3.2公噸、減碳179公噸

AI用電撐起潔淨能源行情！00899繳出逾46％年度漲幅…今年跑贏大盤

泓德攜手國碩 強攻儲能

家登攜12家供應商減碳逾1.3萬噸 打造半導體淨零供應鏈新標竿

相關新聞

潔淨能源2025年飆漲52% AI電力需求成主要推手

2025年即將結束，儘管面臨政策逆風，潔淨能源產業仍交出亮眼成績單。標普潔淨能源精選指數全年上漲52.42%，大幅領先標...

三圓建設遭法院裁定假扣押7500萬 往來銀行盼三圓交待最新財務狀況

三圓建設因為新北市「新巨蛋大樓管委會」針對社區的送電系統的匯流排設備，被提出訴訟並聲請假扣押，引起金融圈矚目與議論，其中...

比淡季多一倍！航空業東京、首爾線售價大漲 來回機票衝上3萬

航空四雄元月訂位再傳捷報，賞雪、滑雪需求浮現東北線超旺，日本、韓國線元月一位難求，2月寒假及過年期間機票售價更是大漲，以...

2026首發！YONEX群岳盃羽球錦標賽台中熱血開打

迎接2026年新氣象，由YONEX攜手群岳公司共同推動的「2026年YONEX群岳盃全國羽球錦標賽-台中場」，在國立中興...

電梯補助「老宅延壽」政策上路 如何申請關鍵問題一次看

為解決人屋雙老問題，內政部推動「老宅延壽」政策，補助老舊公寓與透天厝修繕，目前全國10場說明會幾乎場場爆滿

裕日車代理NISSAN 在2026台北新車暨新能源車大展人氣爆棚

裕日車（2227）代理的NISSAN品牌在2026台北新車暨新能源車大展超吸睛，展出期間接單傳捷報，截至1月3日止僅4個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。