潔淨能源2025年飆漲52% AI電力需求成主要推手

2025年即將結束，儘管面臨政策逆風，潔淨能源產業仍交出亮眼成績單。標普潔淨能源精選指數全年上漲52.42%，大幅領先標普500指數17.82%及那斯達克綜合指數22.18%的漲幅，成為年度表現最佳的投資主題之一。

川普政府於2025年7月通過法案削減潔淨能源稅收抵免，並取消高達76億美元的政府撥款，奧勒岡州民主黨籍參議員懷登（Ron Wyden）形容此舉「猶如對美國風能和太陽能產業判死刑」；然而，在政策不利環境下，潔淨能源產業表現卻出人意料地強勁。

摩根士丹利最新研究報告指出，人工智慧資料中心將成為未來電力需求的主要驅動力，預計未來五年內，資料中心用電將占整體新增電力需求的75%。該投行看好2026年潔淨能源類股表現，特別推薦GE Vernova、Bloom Energy及First Solar等企業。

摩根士丹利分析，企業直接簽署長期購電協議（PPA）的趨勢，使潔淨能源業者的獲利穩定性不再受政策波動影響。

國內追蹤相關指數的00899今年漲幅超過46%，電池與儲能科技指數亦有49.24%的優異表現。從主題指數比較來看，潔淨能源相關指數明顯領先其他投資主題，包括全球智能電動車指數（38.04%）、元宇宙指數（18.36%）等。

投信法人分析師指出，潔淨能源與核能將呈現競合關係而非零和競爭。根據國際能源署（IEA）《World Energy Outlook 2025》預估，2035年再生能源發電占比將達53%，核能維持約9%，兩者共同支撐能源安全與減碳目標。

Wood Mackenzie數據顯示，在川普政府執政的前9個月中，太陽能和儲能在電網的新增電力中占比高達85%，證明潔淨能源的經濟效益已超越政策考量。

太陽能產業協會（SEIA）強調，無論華府政策走向如何，潔淨能源都將成為美國未來能源發展的支柱。在全球減碳趨勢與AI用電需求的雙重推動下，分析師普遍認為2026年潔淨能源產業有望延續強勁成長動能。