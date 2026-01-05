國雲智慧停車 竹市傳捷報

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
智慧停車龍頭中保科旗下「國雲智慧停車」與新竹市政府共同舉辦「智慧停車柱突破2,400席達標記者會」。業者／提供
中保科（9917）布局智慧停車版圖布局再傳捷報。中保科表示，國雲智慧停車不僅協助新竹市達成階段性里程碑，更以高達99.9%準確率的AI車牌辨識技術，協助市府首創「智慧裝卸貨車格」與「智慧家長接送區」，展現中保科在智慧交通領域的強大研發與整合實力。

中保科旗下智慧停車龍頭國雲智慧停車2日與新竹市政府共同舉辦「智慧停車柱突破2,400席達標記者會」。

未來，中保科助攻新竹市政府積極落實市長高虹安「交通暢行」、「智慧治理」的市政願景，市府團隊將朝向全市3,600席智慧停車柱的總建置目標邁進。

中保科技集團董事長林建涵強調，國雲停車作為集團在智慧交通領域的核心布局，提供的不僅是硬體設備，而是結合AI科技與ESG理念的「全場域智慧停車解決方案」。

面對產業界普遍面臨的停管人力不足、招募困難等痛點，國雲智慧停車柱透過高度精準的「影像辨識設備系統」，達成自動化線上開單，大幅降低人工巡場壓力。

新竹市政府交通處處長倪茂榮表示，智慧停車柱採無紙化收費，民眾僅需於離場前掃描智慧停車柱上的QR Code，或透過「新竹通」App，即可使用與市府合作的15家行動支付業者或信用卡線上繳納停車費用。

經統計，多元支付現場繳費比率已達30%，市府也持續提供當日線上繳費享停車費九折優惠，鼓勵民眾多加利用行動支付。

此外，無紙化管理，每年可節省約158萬張停車單，實質落實減碳與環保目標；同時，多元行動支付使用比例穩定維持在28%至30%，顯示市民對智慧停車服務的高度接受度與信任度。

智慧停車柱不僅是硬體設備的升級，更是以數據為基礎、以市民需求為核心的城市治理革新，持續為市民帶來更便捷、高效的停車體驗。

國雲智慧停車董座張奕春分析，目前導入的AI辨識技術準確率已達99.9%，不論是高位、中位、低位或落地型設備，皆能依據不同地段環境彈性部署。這項技術解決了傳統人工開單易受惡劣天候影響的問題，更提升數據即時性與精準度，是城市治理數位轉型的重要引擎。

智慧停車柱 新竹 停車費

