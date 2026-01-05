快訊

美暫接手「治理」委內瑞拉 聯合國緊急會議商討

永豐餘學院引進 eProtein Discovery 系統 有助縮短研發時間 催動生技起飛

經濟日報／ 記者謝柏宏吳秉鍇／台北、台南報導
成大醫學院院長鄭修琦（左起）陪同下，永豐餘學院院長何壽川、成大生科院院長王育民、及Nuclera執行長Michael Chen參觀成大實驗室，了解蛋白質系統使用情形。永豐餘／提供
成大醫學院院長鄭修琦（左起）陪同下，永豐餘學院院長何壽川、成大生科院院長王育民、及Nuclera執行長Michael Chen參觀成大實驗室，了解蛋白質系統使用情形。永豐餘／提供

英國生技公司Nuclera開發的eProtein Discovery系統，近日透過永豐餘學院院長何壽川引介來台。這套系統最大的威力，是能將DNA快速轉化為活性蛋白質，時間由原本二至六周縮短為48小時。何壽川表示，Nuclera執行長Michael Chen的父母來自台灣，看到這麼棒的設備，自然希望Michael Chen也能對台灣有所貢獻。

⭐2025總回顧

Michael表示，2013年，他還在攻讀博士學位期間，與共同創辦人們因深感蛋白質獲取困難，阻礙了從基礎研究到藥物研發的進展而感到沮喪。這促使他們立下使命，要讓每個人都能更輕鬆地獲取蛋白質。

在過去十年中，Michael帶領公司完成了多輪融資，總額達8,300萬美元，並建立了一個跨越兩大洲、超過100人的團隊。到了2024年eProtein Discovery正式發布後，目前全球已裝設超過60台，其中約一半用戶為大型藥廠、生技公司及臨床研究機構等私人企業，另一半則是學術機構及政府單位。

Michael表示，早期在英國工作時，得知元太科技對於微流體的生命科學應用極感興趣，因此從2018年開始合作，經過數年的合作，開發出來的eProtein Discovery系統，可將DNA快速轉化為純化且可溶的活性蛋白質，僅需48小時，大幅提升原本二至六周的轉換時間。

此外，這套系統可同時測試24種DNA構建、八種表達條件，共192組篩選，加速獲取蛋白質；最後，透過數位微流體技術（Digital Microfluidics, DMF），以電訊號精準操控數百個奈升級液滴的移動與動態配置，使DNA與eProtein Discovery反應試劑在晶片上完成混合、分離與反應流程。

何壽川表示，Nuclera公司之所以能夠成功開發這套設備，關鍵在於其核心技術源自元太科技早期所累積的微流體基礎。

蛋白質 DNA

延伸閱讀

年初贏在減重起跑點 營養師傳授有「醣」吃法

永豐餘掌門人何壽川：順應自然 通往永續

永豐餘製造端轉型 啟動再生循環

過度攝取蛋白質不是健康！被廣傳看似養生卻可能傷身的14個「健康習慣」

相關新聞

東北亞觀光需求浮現、寒假春節票價翻倍…航空四雄營運 大月報到

航空四雄元月營運傳捷報，賞雪、滑雪等觀光需求浮現、東北亞航線超旺，日韓線元月機票一位難求，2月寒假及華人過年期間機票價更...

進入農曆年前出貨潮 貨運價格站穩高檔

航空貨運提前進入農曆年前出貨潮，元月需求及價格有望續好；受惠於農曆年前AI、半導體趕工出貨潮出籠，再加上歐、美耶誕節及新...

土方之亂 建商爆停案潮 清運政策趨嚴、合法棄置場難找

土方之亂續燒，全台建商爆「停案潮」；建商直言，政府對廢棄土方清運政策已嚴格到「當毒品檢驗」，且合法土方棄置場難找，讓建商...

土方之亂 中小業者成本壓力大

土方之亂一把火從南燒到北，建商坦言，新冠疫情引爆原物料大漲，建築造價噴漲，好不容易建築成本緩了下來，讓建商鬆了一口氣，現...

化工廠代工接單大爆發 永光、三福化等迎關鍵成長期

AI需求大爆發，晶圓、先進封裝、PCB上游化工材料需求暴增，因訂單外溢，國際化工大廠也持續向台化工廠發出擴大代工需求，台...

化工業…科技業櫥窗 取得話語權

化工業百年來被譽為工業之母，在AI盛世下再度華麗轉身成為「科技業之母」，甚至成為觀察科技業動態的「櫥窗」，台系化工業者正...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。