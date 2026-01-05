永豐餘學院引進 eProtein Discovery 系統 有助縮短研發時間 催動生技起飛

英國生技公司Nuclera開發的eProtein Discovery系統，近日透過永豐餘學院院長何壽川引介來台。這套系統最大的威力，是能將DNA快速轉化為活性蛋白質，時間由原本二至六周縮短為48小時。何壽川表示，Nuclera執行長Michael Chen的父母來自台灣，看到這麼棒的設備，自然希望Michael Chen也能對台灣有所貢獻。

Michael表示，2013年，他還在攻讀博士學位期間，與共同創辦人們因深感蛋白質獲取困難，阻礙了從基礎研究到藥物研發的進展而感到沮喪。這促使他們立下使命，要讓每個人都能更輕鬆地獲取蛋白質。

在過去十年中，Michael帶領公司完成了多輪融資，總額達8,300萬美元，並建立了一個跨越兩大洲、超過100人的團隊。到了2024年eProtein Discovery正式發布後，目前全球已裝設超過60台，其中約一半用戶為大型藥廠、生技公司及臨床研究機構等私人企業，另一半則是學術機構及政府單位。

Michael表示，早期在英國工作時，得知元太科技對於微流體的生命科學應用極感興趣，因此從2018年開始合作，經過數年的合作，開發出來的eProtein Discovery系統，可將DNA快速轉化為純化且可溶的活性蛋白質，僅需48小時，大幅提升原本二至六周的轉換時間。

此外，這套系統可同時測試24種DNA構建、八種表達條件，共192組篩選，加速獲取蛋白質；最後，透過數位微流體技術（Digital Microfluidics, DMF），以電訊號精準操控數百個奈升級液滴的移動與動態配置，使DNA與eProtein Discovery反應試劑在晶片上完成混合、分離與反應流程。

何壽川表示，Nuclera公司之所以能夠成功開發這套設備，關鍵在於其核心技術源自元太科技早期所累積的微流體基礎。