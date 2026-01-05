永豐餘學院院長捐贈高通量蛋白篩選系統給台大、成大 何壽川助攻國內新藥開發

為推進國內蛋白質研究能量、強化新藥發展實力，永豐餘學院院長何壽川近日捐贈eProtein Discovery高通量蛋白表達篩選系統給國立臺灣大學與國立成功大學，期望加速國內生技學術研究與新藥開發，並與國際頂尖學研單位合作交流，雙方站在同一條起跑線上進行蛋白質研究與新藥開發，進而擁有世界主導者的實力。

eProtein Discovery系統由英國生技公司Nuclera研發，該公司為元太科技E Ink的策略夥伴，這套系統採用元太的微流體晶片，利用數位訊號精準操控由DNA與eProtein Discovery試劑的移動與混合反應，實現無細胞且自動化的蛋白質表達及特性分析，並還搭配小劑量純化生產流程，為全球少數可在單一晶片上完成無細胞蛋白質表達、篩選與初步特性分析的高通量平台。Nuclera 執行長Michael Chen特別來台，出席12月31日與 1月2日在台大醫學院及成大的兩場捐贈儀式。

何壽川向來關注生物科技，積極推動研究能量，此次捐贈兩台eProtein Discovery給兩所大學，他表示，「美國、英國與歐洲等多所學術機構已導入eProtein Discovery系統，應用此系統，國內大學可對接劍橋大學、哈佛大學、麻省理工學院（MIT）與柏克萊醫學院等國際頂尖研究單位，同步合作交流，雙方站在同一條起跑線上進行蛋白質研究與新藥開發，甚至成為主導者的實力。

在捐贈儀式中，何壽川看到現場教授與研究人員踴躍提問，並與Michael Chen互動熱絡，認為此一交流氛圍顯示學界對蛋白質研究工具的高度期待。

成大醫學院院長鄭修琦（左起）陪同下，永豐餘學院院長何壽川、成大生科院院長王育民、及Nuclera執行長Michael Chen參觀成大實驗室，了解蛋白質系統使用情形。永豐餘／提供

何壽川指出，透過各大學醫學院、藥學系、化學系與化工所之間的跨領域合作，共同投入生物與生化領域的創新研發，結合人工智慧（AI）工具加速研究進程，將有助於提升臺灣研究成果的國際能見度。他並期盼，此次捐贈能培育更多臺灣優秀青年成為蛋白質工程與生技製藥人才。.

何壽川指出，蛋白質的表達、分離與純化，是所有藥物開發中最複雜的部分，而Nuclera所建構的平台，正是研究各類蛋白質與胜肽藥物不可或缺的核心技術。他形容這個領域的發展猶如「上帝在做的事」，若能成功，將大幅拉近人類與生命奧祕之間的距離。

台大醫學院院長吳明賢表示，核酸是生命的範本，而蛋白質則負責執行核酸所承載的功能，無論治療藥物或診斷技術，皆以蛋白質為基礎。此次引進eProtein Discovery，對台大醫學院而言是研究能量的重要加乘，未來在癌症及神經退化性疾病等領域，皆可望加速研究突破。

成功大學副校長李永春則指出，eProtein Discovery系統可在生命科學與醫藥研究中扮演關鍵角色。他並強調，學研發展除了需要仰賴政府資源，更需要企業界長期支持與產學密切合作，讓研究成果與產業需求形成正向循環，進一步提升台灣在全球生技版圖中的競爭力。