經濟選書／活在當下 提升未來

從人類文明發展的宏觀軌跡來看，你我都將轉瞬即逝。

對人類社會這部龐大的機器來說，我們的生命不過是一次難以察覺的顫動。雖然不知道各位處於生命中的哪個階段，但我目前處於「直逼50大關」這個令人神往的時期，常常心不在焉地逛著保時捷網站，同時忍受著無緣無故的背痛與肩痛。我漸漸不再去夜店，最令我難以抗拒的是紀錄片和早睡。

我已領悟到一個心驚膽顫的事實，即現在有無數的世界領袖都比我年輕，所以我開始思考自己還剩下幾年的時光，而不是已度過了幾年的光陰。病痛與磨難也開始不請自來，嚴重干擾著我的生活。我親眼見證了親友同事在健康、財務、情感上面臨困境，苦苦掙扎。根據目前的預估數據來看，你我在地球上的預期壽命大約會落在80歲左右。良好的健康照護與不斷進步的醫藥技術或許可以延長人類的預期壽命，但我們這一輩絕對、肯定、最終必然會走向死亡。

儘管如此，我們現在還活著，活在「當下」這個生氣蓬勃、熙熙攘攘的世界，身邊圍繞著我們熟知且熱愛的事物，並在身後留下無數過往經歷的痕跡。現在，讓我們放眼未來，想像前方是一片廣袤無際的沙漠；遠方地平線上，插著幾支色彩鮮豔、迎風飄揚的旗幟，象徵我們在地球旅程的終點。

你認為，在此地與彼地之間，是什麼樣的風景？如果望向那片浩瀚未知之地，你會看見什麼？你會走哪條路？會做出什麼決定？你的財富夠你生活多久？你定居何處？你的家是什麼模樣？假日去哪？搭乘什麼交通工具？口袋有什麼？晚餐吃什麼？背包裝什麼？每天煩惱什麼？你在哪工作？誰是你的頂頭上司？

這片未來荒野充滿無數的未知數，愈往遠方望去，愈是看不清楚。我在這個領域窮盡了一生志業，並將在本書中帶各位一起深入探究。

請閉上雙眼、放膽想像未來的模樣。

現在睜開雙眼，告訴我你看到了什麼？

你是否置身於某個奇幻城市的中央，放眼望去盡是高聳入雲的玻璃帷幕大廈？是否有自駕車在街道間呼嘯而過，還有各種機器人匆忙地走來走去？是否有成群結隊的送貨無人機飛在空中，還有單軌列車疾速穿梭在閃耀刺眼的大樓之間？或許正是夜幕低垂之際，整個城市遍布紫藍交織的霓虹光影。是否有巨大的3D全像攝影投射在天空上？我打賭有。

還是你看見的是不同凡響的新裝置？或許你正戴著某種穿戴式科技裝置或神奇的隱形眼鏡，或是有專屬的智慧數位助理隨時在你耳邊輕語實用資訊？還是你的想像力更加奔放，看見某種規模驚人的太空站？

這棟超級建築是個龐然大物，由各種艙體、節點與單元互連而成，在黑漆漆的太空之中閃閃發光。或許有艘接駁太空船正慢慢駛向氣閘艙，船上載的是來自地球的旅客和補給品？還是這裡只是中繼站，太空船正準備前往月球的新興文明聚落，甚或是更遙遠的領域。

（摘自《提升未來》，大塊文化出版）