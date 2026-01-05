快訊

智慧經營／中傑董事長劉安哲 海外拓版圖 腳步不停

經濟日報／ 何佩儒
中傑董事長劉安哲要把最好的價值觀傳承給團隊。記者宋健生╱攝影
台中，是孕育台灣多家大型製鞋廠的重鎮，中傑（6965）40多年前在台中大雅創立，第二代接班後，積極拓展海外市場，2025年在台掛牌上市。董事長劉安哲的經營心法是把中傑當成一棵樹，管理團隊圍繞著這棵樹，持續給予養分，讓樹能更茁壯的長大，過程中幹部也得以從樹上摘取甜美果實，「能讓中傑的核心團隊愈來愈好，是我長遠的夢想。」

⭐2025總回顧

一線夥伴 打入高端品牌

許多消費者可能知道Nike、愛迪達不少鞋款都是台灣廠商所生產，其實New Balance多款運動鞋，也出自台廠中傑之手。中傑創立不久，就已成為New Balance的合作夥伴，甚至為New Balance打造研發中心。知名休閒鞋品牌FILA也是中傑的主要客戶，也就是從運動鞋、休閒鞋，甚至到皮鞋、登山鞋等，中傑從創立以來，「什麼鞋都能做」一直是重要的競爭優勢。

近年中傑成功打入中國高端運動品牌安踏（ANTA） 旗下的FILA、迪桑特（Descente），以及李寧（LI-NING）供應鏈，成為共同研發的核心供應商，劉安哲信心滿滿表示，「前五大客戶，中傑都是一線（Tier 1）供應廠。」因為品牌廠並非每款鞋都能成爆款，市場也有起有落，例如遇到疫情。一旦出現銷售不如預期情形，只有一線廠還能有保障訂單，二線廠通常會被迫出局。

除了確保一線廠地位，留住優秀人才更是重要。在領導團隊時，劉安哲最常掛在嘴邊的是要「謙卑、傳承」，也就是要虛心接受不一樣的東西，對新事物要不斷學習與採納，同時要把好的價值觀傳承給團隊。

近來更多了「進取」，也就是希望團隊更積極、更有企圖心，為中傑這棵大樹爭取更多養分。因為「中傑是爸爸媽媽白手起家創立的，我們希望好好維護中傑，永續是我們的目標。」

劉安哲回憶，三姐弟在海外求學時，姊姊等於扮演媽媽的角色，照顧他跟弟弟；等到姐姐進工廠幫父親時，換他扮演爸爸的角色，照顧小他六歲的弟弟。三人彼此照顧生活了很多年，因此保有緊密的感情聯繫，也始終能團結一致。

招募人才 落實管理優化

2013年姐弟三人接班時，盤點一下公司的狀況，當時營收大約50億元，共同訂下要讓公司營收成長到250億元的目標，去年已達成當年的目標，銷售超過4,000萬雙鞋，因此再訂下2034年出貨要成長到8,000萬雙的目標。

雖然今年受到美國總統川普對等關稅衝擊，品牌廠訂單紛紛縮手，產業面臨逆風。劉安哲並未停下多國產能布局的腳步，因為客戶及市場還在，一旦客戶的需求增加，準備好的供應商才能拿到訂單。

劉安哲也實施「Stride Plus」管理優化計畫，招募全新業務與管理人才。透過這個計畫，目前在新客戶開發、產能去化流程及供應商管理上的改革成效已逐步顯現。

市場 運動

