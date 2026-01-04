快訊

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

聽新聞
0:00 / 0:00

三圓建設遭法院裁定假扣押7500萬 往來銀行盼三圓交待最新財務狀況

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
三圓建設遭法院裁定假扣押7500萬，往來銀行希望三圓交待最新財務狀況。圖為新巨蛋社區住戶日前指控三圓使用無安全認證的劣質材料，導致社區屢屢發生短路起火事故。本報資料照片
三圓建設遭法院裁定假扣押7500萬，往來銀行希望三圓交待最新財務狀況。圖為新巨蛋社區住戶日前指控三圓使用無安全認證的劣質材料，導致社區屢屢發生短路起火事故。本報資料照片

三圓建設因為新北市「新巨蛋大樓管委會」針對社區的送電系統的匯流排設備，被提出訴訟並聲請假扣押，引起金融圈矚目與議論，其中對於三圓建設被法院裁定假扣押7500萬，三圓的往來銀行希望公司能對目前的財務狀況作進一步說明。

⭐2025總回顧

一家銀行引述三圓建設最新一期的財報指出，財報顯示，至去年第三季底，三圓建設的帳上現金只有6348萬元，現在被假扣押7500萬元，也使銀行擔心會否使三圓財務壓力更大，乃至於後續三圓對員工薪水能否維持正常發放，和日常的支出，甚至未來能否正常繳息，這些都將是三圓建設的好幾家往來銀行所關心的問題，也希望三圓能提出說明。

據了解，三圓建設近半年來波折重重，先是關係企業拖欠薪資的發放，接著前董事長王光祥個人跳票，然後是母體公司帳上現金流量越來越低，現在又被假扣押7500萬元，已使三圓建設的往來銀行都神經緊繃。

假扣押 薪資 財報

延伸閱讀

年底校事會議修法確定跳票 教育部：預計1月12日公布

電來了！桃捷藝文特區站今晚點燈 張善政：列車開得進來了

酒吧店員勸找代駕他不聽…擁千萬房產撞死女清潔員卻哭窮 律師這樣說

桃園航空城徵收戶面臨無家可去 籲政府不要讓「先建後拆」承諾跳票

相關新聞

三圓建設遭法院裁定假扣押7500萬 往來銀行盼三圓交待最新財務狀況

三圓建設因為新北市「新巨蛋大樓管委會」針對社區的送電系統的匯流排設備，被提出訴訟並聲請假扣押，引起金融圈矚目與議論，其中...

比淡季多一倍！航空業東京、首爾線售價大漲 來回機票衝上3萬

航空四雄元月訂位再傳捷報，賞雪、滑雪需求浮現東北線超旺，日本、韓國線元月一位難求，2月寒假及過年期間機票售價更是大漲，以...

2026首發！YONEX群岳盃羽球錦標賽台中熱血開打

迎接2026年新氣象，由YONEX攜手群岳公司共同推動的「2026年YONEX群岳盃全國羽球錦標賽-台中場」，在國立中興...

電梯補助「老宅延壽」政策上路 如何申請關鍵問題一次看

為解決人屋雙老問題，內政部推動「老宅延壽」政策，補助老舊公寓與透天厝修繕，目前全國10場說明會幾乎場場爆滿

裕日車代理NISSAN 在2026台北新車暨新能源車大展人氣爆棚

裕日車（2227）代理的NISSAN品牌在2026台北新車暨新能源車大展超吸睛，展出期間接單傳捷報，截至1月3日止僅4個...

TOYOTA及LEXUS 元月促銷火力全開銷售催油門

和泰集團2026年開春朝著25連霸目標挺進，旗下代理的兩大品牌TOYOTA及LEXUS元月銷售催油門；TOYOTA元月...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。