三圓建設遭法院裁定假扣押7500萬 往來銀行盼三圓交待最新財務狀況

三圓建設因為新北市「新巨蛋大樓管委會」針對社區的送電系統的匯流排設備，被提出訴訟並聲請假扣押，引起金融圈矚目與議論，其中對於三圓建設被法院裁定假扣押7500萬，三圓的往來銀行希望公司能對目前的財務狀況作進一步說明。

一家銀行引述三圓建設最新一期的財報指出，財報顯示，至去年第三季底，三圓建設的帳上現金只有6348萬元，現在被假扣押7500萬元，也使銀行擔心會否使三圓財務壓力更大，乃至於後續三圓對員工薪水能否維持正常發放，和日常的支出，甚至未來能否正常繳息，這些都將是三圓建設的好幾家往來銀行所關心的問題，也希望三圓能提出說明。

據了解，三圓建設近半年來波折重重，先是關係企業拖欠薪資的發放，接著前董事長王光祥個人跳票，然後是母體公司帳上現金流量越來越低，現在又被假扣押7500萬元，已使三圓建設的往來銀行都神經緊繃。