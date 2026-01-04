快訊

馬杜洛遭逮…由她接任委內瑞拉代理總統！背景曝光「華爾街人脈深厚」

川普對委成北京樣板？美前官員：解放軍沒經驗 對台採暗殺更可能成功

新節目急喊卡！陳水扁爆署長告知「卓榮泰下令」 矯正署回應了

比淡季多一倍！航空業東京、首爾線售價大漲 來回機票衝上3萬

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
航空四雄元月訂位再傳捷報，賞雪、滑雪需求浮現東北線超旺。星宇航空／提供
航空四雄元月訂位再傳捷報，賞雪、滑雪需求浮現東北線超旺。星宇航空／提供

航空四雄元月訂位再傳捷報，賞雪、滑雪需求浮現東北線超旺，日本、韓國線元月一位難求，2月寒假及過年期間機票售價更是大漲，以東京首爾為例，元月25日以後的來回機票售價已經衝3萬元，跟淡月時間相比，漲幅達1倍。元月航空業就率先上演客、貨雙好，讓今年首季的營收、獲利出現想像空間。

⭐2025總回顧

旅行社業者指出，今年元月東北亞市場相當旺，比原預期需求還熱絡，所以最近自由行的價格才會全面衝高，以東京、首爾最熱門的地區為例，元月25日以後的來回機票售價已經衝3萬元，比平常時間約在1.5萬至1.6萬元已經貴出近一倍價格。

華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航在2026年開春業績就有望拿下好彩頭，以目前元月東北亞訂位率達9成，東南亞也有8、9成，而且機票價格比預期中還貴，顯示出境旅遊市場仍舊相當旺，元月、2月航空四雄業績有望開紅盤。

2026年航空客運市場開春訂位就報喜訊，原本許多消費者都還在期待機票價格能降低，以目前市場上的訂位及機票售價來看，寒假及農曆期間想出遊的消費者，還沒有訂位機位想等便宜機票及準備搶好康的消費者希望落空。

便宜機票 首爾 東京 航空業

延伸閱讀

住到賺到！盤點那些自帶溫泉的東京飯店，一回房就能泡湯超療癒

美股開年漲勢 晶片股撐場 台積電ADR股價攀歷史新高

亞股2026開年多收紅 市場觀望美股新一年走勢

日本關東新年走春推薦　東京近郊的新年參拜名所

相關新聞

電梯補助「老宅延壽」政策上路 如何申請關鍵問題一次看

為解決人屋雙老問題，內政部推動「老宅延壽」政策，補助老舊公寓與透天厝修繕，目前全國10場說明會幾乎場場爆滿

裕日車代理NISSAN 在2026台北新車暨新能源車大展人氣爆棚

裕日車（2227）代理的NISSAN品牌在2026台北新車暨新能源車大展超吸睛，展出期間接單傳捷報，截至1月3日止僅4個...

2026首發！YONEX群岳盃羽球錦標賽台中熱血開打

迎接2026年新氣象，由YONEX攜手群岳公司共同推動的「2026年YONEX群岳盃全國羽球錦標賽-台中場」，在國立中興...

比淡季多一倍！航空業東京、首爾線售價大漲 來回機票衝上3萬

航空四雄元月訂位再傳捷報，賞雪、滑雪需求浮現東北線超旺，日本、韓國線元月一位難求，2月寒假及過年期間機票售價更是大漲，以...

TOYOTA及LEXUS 元月促銷火力全開銷售催油門

和泰集團2026年開春朝著25連霸目標挺進，旗下代理的兩大品牌TOYOTA及LEXUS元月銷售催油門；TOYOTA元月...

生技業迎新春 健康大數據國家隊成軍

迎接2026年，生技業元月多場活動迎新春。元月5日有安立璽榮-KY舉行興櫃前業績發表會，7日有中裕法說會，8日保瑞將舉辦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。