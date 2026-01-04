比淡季多一倍！航空業東京、首爾線售價大漲 來回機票衝上3萬

航空四雄元月訂位再傳捷報，賞雪、滑雪需求浮現東北線超旺，日本、韓國線元月一位難求，2月寒假及過年期間機票售價更是大漲，以東京、首爾為例，元月25日以後的來回機票售價已經衝3萬元，跟淡月時間相比，漲幅達1倍。元月航空業就率先上演客、貨雙好，讓今年首季的營收、獲利出現想像空間。

旅行社業者指出，今年元月東北亞市場相當旺，比原預期需求還熱絡，所以最近自由行的價格才會全面衝高，以東京、首爾最熱門的地區為例，元月25日以後的來回機票售價已經衝3萬元，比平常時間約在1.5萬至1.6萬元已經貴出近一倍價格。

華航、長榮航、星宇航空及台灣虎航在2026年開春業績就有望拿下好彩頭，以目前元月東北亞訂位率達9成，東南亞也有8、9成，而且機票價格比預期中還貴，顯示出境旅遊市場仍舊相當旺，元月、2月航空四雄業績有望開紅盤。

2026年航空客運市場開春訂位就報喜訊，原本許多消費者都還在期待機票價格能降低，以目前市場上的訂位及機票售價來看，寒假及農曆期間想出遊的消費者，還沒有訂位機位想等便宜機票及準備搶好康的消費者希望落空。