2026首發！YONEX群岳盃羽球錦標賽台中熱血開打

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
群岳羽球盃總裁判長張靜惠(左)與中華民國青少年羽球推廣協會理事長江文岳(右)。圖／業者提供
迎接2026年新氣象，由YONEX攜手群岳公司共同推動的「2026年YONEX群岳盃全國羽球錦標賽-台中場」，在國立中興大學體育館盛大登場。這場被視為全國分齡羽球年度重要賽事，不僅是新年揮拍的指標性開端，更吸引了來自全台各地、不同年齡層的羽球好手齊聚台中，以運動活力迎接嶄新的一年。

⭐2025總回顧

台中市政府對此也給予高度肯定，認為民間專業團隊推動的大型賽事，能有效連結城市運動能量與校園教育發展，讓資源真正留在基層，共同打造具備健康活力與國際競爭力的運動城市，十分值得鼓勵。

這場匯聚產官學界的運動饗宴，背後推手是深耕台灣羽球運動已長達17年的群岳公司。董事長江文岳表示，群岳自2008年創立以來，始終秉持著陪伴選手在實戰中成長的理念，從場館經營、基層推廣到體育用品服務，建構出一套完整的運動培育體系。

同時，希望透過「以賽代訓」、制度化經營整合各方資源，讓更多孩子能在公平專業的競技場上學會面對壓力與挑戰，讓台灣的羽球實力從基層穩定累積，成就更多未來的運動之星。

群岳盃從十多年前一年僅兩場的小規模賽事，發展至今每年舉辦高達數十場的規模，已深深扎根於台灣羽球基層，成為青少年及社會組選手展現訓練成果的最佳舞台。在過去一年中，YONEX群岳盃巡迴足跡踏遍台北、新竹、台南、高雄、以及最核心重要的台中站，年度累計參賽組數突破3萬組。

本次賽事除了場上的高水準競技，主辦單位延續「以賽代訓」的核心精神，特別規劃公益回饋行動，賽事用球於賽後將全數贈送給參賽學校，轉化為校內體育課程與羽球社團的實質資源。

本次賽事開幕典禮特別邀集產官學界多位重量級貴賓蒞臨，包括台中市政府運動局官員、台中市羽委會主委謝震頴、台中市全人家長協會理事長廖進隆、中華希望羽協理事長陳鵬元，以及優乃克代表王邱俊堯。

各界代表的共同參與，展現了社會對青少年羽球發展的期待。主辦單位也期望透過跨領域的支持與交流，為基層體育扎根注入更多正向能量。

2026年YONEX群岳盃全國羽球錦標賽在中興大學體育館盛大登場。圖／業者提供
