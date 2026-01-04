快訊

裕日車代理NISSAN 在2026台北新車暨新能源車大展人氣爆棚

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2024-2025電動方程式冠軍賽車及全新-POWER跨界休旅QASHQAI，2026台北新車暨新能源車車展亮相，日產尖端電動車技術引起國內消費者矚目。圖／裕日車提供
裕日車（2227）代理的NISSAN品牌在2026台北新車暨新能源車大展超吸睛，展出期間接單傳捷報，截至1月3日止僅4個營業日，車展銷售目標已經提前達標，推估4日人潮再度湧現，銷售全台銷售有望再衝高。

⭐2025總回顧

裕日車統計旗下代理NISSAN在2026台北新車暨新能源車大展銷售概況，車展期間共5日，全國銷售目標300張，截至1元月3日止，實際銷售張數為265張，完成率88%；另外，車展5個營業日現場目標為100張，元月3日就提前達標，衝到105張，完成率105%。

裕日車總經理姚振祥宣布2026年營運目標，全力朝著找回過去銷售輝煌目標挺進，強化經銷商體質找回NISSAN的品牌力，要讓消費者感受到「感動‧源自細節」，2026台北車展也首度展出2024-2025電動方程式冠軍賽車及全新-POWER跨界休旅QASHQAI，讓國內消費更了解NISSAN的研發實力。

本次車展，裕日車特別將0NISSAN的電動方程式賽車Formula E Evo申請自日本空運來台，展現日產的尖端電動車技術，並結合日本文化與精緻工藝，演繹NISSAN 3大品牌DNA:電驅的革新、心技的先進、進化的信賴，本次車展特別展出全場唯一一台世界級賽車，代表著NISSAN品牌在電動車科技的領先地位。

裕日車代理銷售NISSAN，2026年定位重返榮耀包含銷售成長、市占率攀升、並以全新產品引領市場； 將持續強化經銷據點形象、服務品質及技術售服，強調自身獨特的科技優勢。

另外，裕日車針對另一個豪華品牌Infiniti 也會有全新竹旳優化行銷策略，未來會強化日本尊貴、尊榮的象徵，打造其在豪華車市場的差異化定位，同時提供高品質的產品與服務。

裕日車總經理姚振祥2026年NISSAN全力朝著找回過去銷售輝煌目標挺進。圖／裕日車提供
NISSAN品牌在2026台北新車暨新能源車大展超吸睛人氣爆棚。記者黃淑惠／攝影
