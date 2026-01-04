電梯補助「老宅延壽」政策上路 如何申請關鍵問題一次看

為解決人屋雙老問題，內政部推動「老宅延壽」政策，補助老舊公寓與透天厝修繕，目前全國10場說明會幾乎場場爆滿。

究竟何時能申請，是否需100%住戶同意，一樓住戶反對蓋電梯怎麼辦？中央社整理民眾在說明會最關心的提問，以及官員或建築師說明，帶讀者一次了解。

我家可以申請嗎？

以30年以上合法的4至6層樓高公寓，以及6層樓以下的透天住宅為對象，如請條件如下：

1.公寓私人空間限住宅使用，公共空間則須有1/2以上為住宅，且戶籍內至少1人符合「65歲以上長者、中低收入戶、或長照等級第2級以上且是居家無障礙環境改善補助對象」3項條件之一；透天住宅則需全棟作為住宅使用。 2.必須修繕室外公共空間，才能加選修繕室內私人空間。 3.4種情況不補助：公寓全棟為單一所有權人持有；已申請建照、拆照或地方政府認定須拆除；已報核或已申請進入都更危老程序；申請其他相同補助項目。

補助項目與金額？

室外公共空間，包含增設電梯、立面修繕（拉皮）、管線更新、屋頂防水隔熱、拆除違建違規物等。室內私人空間，包含無障礙設施設備修繕（如扶手更新或加裝、高低差改善、門扇改善、地面防滑等）、室內管線更新及必要裝修。

原則上每項最高補助65%，且都設有最高補助金額上限。

一定要100%同意才能申請嗎？

如果有管委會，經區分所有權人會議決議通過即可。若無管委會或共有透天，則需全體所有權人100%同意並推派代表人申請。

公寓以「一棟」為申請單位，「一棟」如何定義？

原則上有單一共同樓梯及出入口就是1棟。

違建部分能申請補助？會被強制拆除嗎？

老宅延壽計畫只補助合法建築修繕，因此違規的頂樓加蓋、陽台外推、法定空地加蓋等都不予補助；違建或違規物不會因申請而被強制拆除。

若民眾願意拆除老舊招牌、突出鐵窗、頂樓加蓋等違規物或違建，政府提供每棟公寓拆除補助最高新台幣40萬元。

裝電梯要多少錢，一樓不同意怎麼辦？裝軌道式升降椅是否有補助？

建築師粗估電梯造價約新台幣700萬元（受建築結構、電梯類型等影響），以政府最高補助裝設電梯400萬元上限來說，住戶需自籌約300萬元。

增設電梯僅需1/2以上所有權人同意即可變更使用執照，但出資比率仍需住戶共識。地方政府將委託成立「老宅延壽專業團隊」協助協調，實務經驗可透過「裝設電梯可增加建物產權」或「協助一樓修繕或拆除」等方式與一樓住戶協調。

此外，老宅延壽計畫僅補助「增設電梯」，因此舊電梯換新，或增設爬梯機、軌道式升降椅都沒有補助。

何時能申請？有名額或時間限制嗎？

預計在近期行政院核定老宅延壽計畫且內政部發布修繕補助辦法後1個月內，受理民眾申請。

有名額與時間限制，因老宅延壽計畫特別預算為50億元，將在預算額度內受理，申請期限至2027年12月31日。不過政府正規劃將老宅延壽計畫納入危老條例，未來有機會成為常態化政策。

若計畫申請該怎麼做？

地方政府將委託成立「老宅延壽專業團隊」，協助民眾評估諮詢及申請等，若有疑問都可洽詢專業團隊協助。主要流程包括：

1.幫建物進行耐震評估（健檢），評估結果不會作為老宅延壽補助與否的依據；若先前已做過耐震評估，不用再做。 2.整合住戶意願，並請建築師或「老宅延壽專業團隊」到場評估。 3.向地方政府檢具計畫書申請，審查核准後施工，以1年完工為原則。

是否一定要找建築師或專業團隊評估，可否找裝修師傅看即可？

因修繕可能涉及使用執照變更與結構安全，建議洽詢專業技師或建築師。

何時能領到錢？

內政部建議地方政府分2期撥付補助款，核准計畫後先撥30%，完工後再撥70%，實際以地方政府作業為準。

若有其他疑問，可撥打中央諮詢專線02-7701-9919，或上都市更新入口網站的老宅延壽專區（https://twur.nlma.gov.tw/zh/theme/main/69）查詢。