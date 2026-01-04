TOYOTA 及 LEXUS 元月促銷火力全開銷售催油門

和泰集團2026年開春朝著25連霸目標挺進，旗下代理的兩大品牌TOYOTA及LEXUS元月銷售催油門； TOYOTA元月推「TOYOTA買好車享好視」優惠買特定車款零利率再送原價2.89萬元 SAMSUNG 最新 微型智慧投影機；LEXUS「RZ無限暢充」及鬆購車主打「443」方案。

汽車業者認為，元月車商搶攻年終獎金換車商機，再加上車展造勢，2026年1月新車銷售預估有望衝上4.3萬台，有望比去年年增2成。

和泰汽車集團2025年代理的TOYOTA及LEXUS品牌銷售再度傳捷報，兩家品牌分居總市場NO.1及NO.2位置，合計登錄15.35萬台，寫下和泰集團歷史登錄台數次高紀錄，較去年成長3.5%，更創下近16年來新高，連續24年稱霸台灣車市龍頭寶座。

TOYOTA火力全開，針對銷售熱門車款COROLLA CROSS汽油/油電、YARiS CROSS、COROLLA ALTIS汽油/油電、TOWN ACE、VIOS；元月買車就送原價28,900元 SAMSUNG 第2代The Freestyle 微型智慧投影機，還可再享最高80萬零利率5年14萬公里延長保固。

消費者最期待重量級銷售神車TOYOTA全新進口大改款的RAV4已經開始提供預購，預計元月13日正式上市，多樣化車型與車色組合，讓消費者能依據生活風格，於2026台北新車暨新能源車大展展出，成為展場中最吸睛的風雲車，配備與動力升級增值約一成，高CP值首日即引爆搶訂潮，預期全年銷售有望達3.6萬台，成為推升和泰集團2025年朝向銷售穩居25連霸的重要車款。

全車系指定車款高額零利率，4、5年延長保固這個部分則是適用限連續準時定保者；另外，全車系bZ4X除外，推出舊換新與購買新車減徵貨物稅最高10萬元，另外，COROLLA SPORT本月入主COROLLA SPORT限時免費升級跑格碳纖維套件組。

LEXUS則是瞄準電動車市場需求，RZ車款完成綁定步驟即享一年不限行駛里程的免費充電服務，這個方案則不適用於營業車，本活動需於合作充電營運商快充站點充電，詳細適用站點以LEXUS Plus APP顯示為主。