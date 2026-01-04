生技業迎新春 健康大數據國家隊成軍

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

迎接2026年，生技業元月多場活動迎新春。元月5日有安立璽榮-KY舉行興櫃前業績發表會，7日有中裕（4147）法說會，8日保瑞將舉辦國內首次一級ADR（Level 1 ADR）啟動儀式，同一天醫材廠邦特也將舉行宜科新廠開幕式；9日健康大數據國家隊-台灣健康網路平台（TwHealth Nexus）公司將舉行開幕暨合作儀式。

⭐2025總回顧

安立璽榮是一家專注於創新型免疫治療新藥研發的生技公司，致力於開發針對白斑症、阿茲海默症、噬血細胞綜合症（HLH）和腫瘤等疾病的創新療法，其中免疫抗體新藥EI-001治療白斑症的二期臨床近日已完成第一例受試者收案，將於5日興櫃前業績發表會說明未來展望。

中裕是抗愛滋病新藥公司，日前宣布長效型雙抗體愛滋病療法TMB-365/TMB-380已於美國順利完成臨床2b試驗的首位受試者收治，預計於2026上半年完成臨床2b試驗。保瑞將於8日在證交所舉辦次一級ADR啟動儀式，其擬以每單位一級ADR預計表彰保瑞普通股0.2股，總表彰單位上限不超過已發行股份總數10%發行。

愛滋病 臨床 生技

