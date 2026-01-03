支持機場改善計畫 卓榮泰：著手進行高雄國際機場新航廈工程計畫

行政院長卓榮泰3日表示，行政院大力支持交通部所提各項機場改善計畫，目前桃園國際機場第三航廈北廊廳已啟用，交通部也正著手進行高雄國際機場新航廈工程計畫，期盼未來台中國際機場整體規劃完成後，能讓台灣在北、中、南部都擁有符合國際水準的中型或大型規模機場，提供往來旅客更便捷服務。

關心台中國際機場未來發展規劃，卓榮泰3日前往視察，包括行政院李慧芝發言人、交通部陳世凱部長、民航局何淑萍局長、行政院中部聯合服務中心陳錦倫執行長、吳音寧副執行長、蔡雅玲副執行長均陪同院長視察。

卓榮泰指出，近期有機場旅客及民意代表反映台中國際機場從行李領取到出關的等候時間過長，因此特別前來瞭解旅客出關情形，同時肯定交通部部長陳世凱在第一時間充分掌握狀況，並向他清楚說明問題發生原因。

為因應台中國際機場未來發展所需，卓榮泰指出，交通部民航局已提出「台中國際機場2045年整體規劃」，這是一項長期計畫，民航局以每5年一次為原則，辦理整體規劃修訂作業，但不論是5年或20年，對國人來說都是漫長的等待。因此，卓榮泰要求民航局針對台中國際機場服務品質及量能，提出短期改善策略；也因航廈空間有限，請民航局妥適安排出關旅客領取行李的動線，維持現場秩序，並派員協助現場說明，讓所有旅客都能快快樂樂出門和回家。

交通部民航局局長何淑萍報告「台中國際機場未來發展規劃」時表示，台中國際機場目前飛航4條國內航線、14條國際定期航線，於COVID-19疫後總客運量穩定攀升，去年達到251萬人次，較疫情（2019年）前同期回復96％總客運量，其中國際線171萬人次，已超過疫情前169萬人次，預期今年整體運量將完全回復甚至超越疫情前水準；同時民航局已於去年啟動「台中國際機場2045年整體規劃」，積極規劃第三航廈及航機維修區。