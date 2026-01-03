2026有望持續成長！裝修年產值上看5500億 寵物經濟大於嬰孩需求

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
在寵物登記數超越新生兒，帶動「貓道、防抓」裝修熱，包括耐抓建材、空中貓道、隱藏式貓砂盆等特殊裝潢需求爆發。圖／數字科技提供
房市吹冷風，裝修市場卻火熱依舊！數字科技（5287）旗下平台「100室內設計」觀察，今年裝修規模不減反增，預計上看新台幣5,500億元大關，2026年則有望持續成長。

平台進一步揭露，「小宅模組化」、「樂齡標配化」與「寵物共生宅」將成為未來裝修的剛需主軸。

受惠於近幾年預售屋邁入大量交屋潮，加上全國高齡老屋翻新剛需強勁，以及工料雙漲推升整體客單價等三股力道支撐，100室內設計依據財政部數據推估，2025年裝修產值將強勢逼近新台幣5,500億元大關。

然而，在高單價與高物價的洪流下，民眾不得不面對「房子越買越小、裝修卻越來越貴」的困境，形成一種必須精打細算、在預算內「夾縫求生」的現實壓力。

據內政部最新統計，25坪以下小宅交易量占比已突破四成，多數小宅屋主既需要以裝潢放大坪效，又擔心成為「裝潢冤大頭」，施工快速、配置彈性、可預期性高的「模組化設計」因此成為屋主夾縫求生的關鍵解方。

另外據內政部人口資料，台灣正加速邁入「超高齡社會」，樂齡裝修成為推升整體產業衝向5,500億的新藍海。

100室內設計用戶運營經理林宜廷提到，站內「全齡宅」、「防滑地板」、「浴室扶手」等關鍵字搜尋量今年同步創下新高，且搜尋族群明顯年輕化，顯示「為父母裝修」或「提早規劃退休宅」的需求強勁。無障礙設計也不再是因病備用，而是「優雅養老」的提前布局，成為未來居家基本標配。

據內政部及農業部統計，截至2025年11月，全國新生兒人數約9.9萬人，但新增寵物登記數卻突破20.7萬隻，達新生兒2倍以上。

在寵物登記數超越新生兒，帶動「貓道、防抓」裝修熱，包括耐抓建材、空中貓道、隱藏式貓砂盆等特殊裝潢需求爆發。

