都更整合如何加快？高手洪正雄「一句話」 3個月搞定135戶

老屋都更可「點石成金」，但整合很困難，很多地主認為愈晚同意，條件愈好，不願意提早簽約。如何克服這種情況？北市聖得福建設執行長洪正雄分享他的秘訣。

聖得福是近年北市崛起最快的都更公司，洪正雄表示，除了先前已推出的最大直、躍大直、TOP31、上周開工的「豐萃」，目前聖得福在北市簽約達8成以上的都更土地，已近4萬坪，預估未來5年可推出至少1200億的案量。

洪正雄表示，聖得福近年整合都更速度都很快，像最新開工的士林「豐萃」，基地達900多坪，但當初只花了6個月就達到8成住戶同意，不到一年就完成90戶地主百分之百同意。

最新一件速度更快，地點位於內湖瑞光社，上月底才開完說明會，短短10天就簽約56戶、700多坪土地，達到85%同意門檻，很快就能送件。

洪正雄表示，聖得福整合快速的關鍵，就是一視同仁，堅持沒有任何一個地主可以多拿，也沒有任何一個地主會少拿，長期下來建立口碑，整合速度愈來愈快。

像是大直「TOP31」在舉行都更說明會時，有一百多位地主戶參加，拿出合約要住戶現場簽約時，大家你看我，我看你，其中有人舉手問：「如果現在同意，後面的多拿了怎麼辦？」

他當場回答，「如果有這種事，我就送你一間30坪的房子。」就這樣一句話，洪正雄說，這個案子共135戶，在3個半月就達到百分之百同意都更。