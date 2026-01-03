都更整合如何加快？高手洪正雄「一句話」 3個月搞定135戶
老屋都更可「點石成金」，但整合很困難，很多地主認為愈晚同意，條件愈好，不願意提早簽約。如何克服這種情況？北市聖得福建設執行長洪正雄分享他的秘訣。
⭐2025總回顧
聖得福是近年北市崛起最快的都更公司，洪正雄表示，除了先前已推出的最大直、躍大直、TOP31、上周開工的「豐萃」，目前聖得福在北市簽約達8成以上的都更土地，已近4萬坪，預估未來5年可推出至少1200億的案量。
洪正雄表示，聖得福近年整合都更速度都很快，像最新開工的士林「豐萃」，基地達900多坪，但當初只花了6個月就達到8成住戶同意，不到一年就完成90戶地主百分之百同意。
最新一件速度更快，地點位於內湖瑞光社，上月底才開完說明會，短短10天就簽約56戶、700多坪土地，達到85%同意門檻，很快就能送件。
洪正雄表示，聖得福整合快速的關鍵，就是一視同仁，堅持沒有任何一個地主可以多拿，也沒有任何一個地主會少拿，長期下來建立口碑，整合速度愈來愈快。
像是大直「TOP31」在舉行都更說明會時，有一百多位地主戶參加，拿出合約要住戶現場簽約時，大家你看我，我看你，其中有人舉手問：「如果現在同意，後面的多拿了怎麼辦？」
他當場回答，「如果有這種事，我就送你一間30坪的房子。」就這樣一句話，洪正雄說，這個案子共135戶，在3個半月就達到百分之百同意都更。
洪正雄表示，目前聖得福整合成功的案子，以內湖陽光街與瑞光路一帶最多，總計有15案，面積多達2萬坪，若順利取照，預計今年將推出和平東路、南港都更案，另外，與長虹合作總銷百億大案內湖怡翠園都更案，預計今年上半年取得建照，年底或明年初可望推出。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言