泓瀚今年日本代工訂單放大 開拓未來利基產品

噴墨墨水大廠泓瀚（4741）表示，該公司免抖粉轉印膠膜（DGF）墨水在2024年量產，去年開始逐步接到日本ODM訂單，並持續放量。並有多項新產品研發中、今年即將推出，切入多元的應用領域，包含癌細胞染色、全彩UV固化噴墨、彩色太陽能板、電子業應用等未來利基產品。

泓瀚董事長董事長呂椬境日前在法說會上表示，2026年日本ODM訂單持續放大，對日銷售比率也將大增，相關營收有望持續成長。

展望研發中的新產品，該公司表示，全彩3D UV固化噴墨預計今年將上市；此外，也看好數位標籤噴墨印刷優勢，因數位標籤目前屬於少量多樣市場，噴墨不用製版，有很大優勢，估未來成長可期，已陸續有國外前來洽談合作，期待帶動營收成長。該公司更將噴墨應用於癌細胞染色，看好智能醫材檢測新契機，是未來利基產品。更發展指紋辨識外表噴墨，相關產品逐步放量。

該公司也表示，彩色太陽能板產品及設備相關設備、耗材，並切入歐洲、日本等國市場，外銷動能向上。此外，公司表示，應用於半導體製程相關噴墨技術，經過一、兩年的開發，也有所進展。

泓瀚2025年前三季營收3.57億元，年減19.5%；前三季每股淨損（EPS）0.01元。前十一月累計營收4.35億元，年減19.86%。公司表示，上半年受匯率影響較大，但第4季已回穩，預計全年度匯損影響將收斂。

泓瀚主要產品為噴繪機專用墨水，並經營其周邊相關耗材產品銷售。2025年前三季各產品占營收比重，溶劑型墨水64%、水性墨水1%、UV墨水28%。