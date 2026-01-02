寶佳申讓3萬張華票持股
中華票券昨（2）日公告，大股東寶佳資產管理公司將採一般交易轉讓方式申讓3萬張股票，以華票（2820）昨日收盤價16.85元估算，申讓價值約5.06億元。市場人士推測，近年來寶佳集團較少涉入金融股，轉向與不動產業相關，研判應有相關的布局考量。
公開資訊觀測站顯示，寶佳目前持有華票22萬8,147張，此次預定轉讓3萬張，預計轉讓持股後手中還有19萬8,147張，轉讓期間將從下周一（5日）開始到2月4日止。寶佳集團睽違十年出售華票股票，一改「只進不出」策略。
市場人士研判，寶佳機構副董事長林家宏近年對金融股較少進一步涉入，著墨較多跟不動產產業相關，例如最近的中工，且旗下的投資團隊也持續在尋覓適合的投資標的，因此相關布局都不會是臨時起意。
