曹進平劫後餘生六周年 掌航太龍頭漢翔重任

漢翔（2634）公司昨（2）日公布高階人事異動，原任總經理曹進平，正式升任董事長。這位曾在2020年黑鷹墜機事故中大難不死的將軍，如今卻在退役後接任國內航太龍頭董事長，肩負國防軍工重任，無異為他開啟人生的第二個戰場。

漢翔強調，曹進平的專業軍事背景、完整的領導歷練，在國防事務協調、領導管理與對外溝通具備豐富經驗，均與漢翔業務緊密契合，將能帶領公司穩健發展，邁向新里程。

曹進平最為外界所知的是在2020年1月2日空軍UH-60M黑鷹直升機墜機事件中生還，因事件後冷靜的協助救災人員指揮與說明狀況，受到媒體廣大報導。

曹進平不僅被譽為國防部歐洲通、空軍危機處理王，他更是這一起前參謀總長沈一鳴黑鷹座機墜毀事件中，劫後餘生、大難不死的將軍。而昨天墜機事件剛好滿六周年。