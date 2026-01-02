漢翔董事長曹進平升任 在手訂單逾200億元 將坐穩軍工龍頭

經濟日報／ 記者宋健生邱馨儀／台中、台北報導
漢翔新任董事長曹進平。漢翔／提供
國內航太龍頭漢翔（2634）公司董事會昨（2）日通過，總經理曹進平正式升任董事長，原總經理一職由副總經理莊秀美接任，相關職務異動自即日起生效。展望今年，曹進平表示，公司目前累計已承接逾200億元新訂單，全年成長動能可期，穩坐軍工產業龍頭地位。

漢翔去年前11月合併營收308.69億元、年減12.1%。曹進平說，儘管去年財務表現獲利動能趨緩，但公司在國防、民用、科服等三大業務持續紮根，累計已承接逾200億元新訂單，包括軍機維修、民航主流機種零組件製造與國家能源專案。

曹進平小檔案
漢翔也積極推動轉型，拓展具潛力的新興領域。例如無人機及反制系統，已明確列為未來發展主軸之一，除了協助國內廠商量產，亦發揮自主研發能力，包括反制系統、新技術、新機種，正逐步打造漢翔的無人機生態系。

展望未來，曹進平強調，漢翔將持續深化多元事業布局。新接國防後勤維修訂單將在今年起提供重要支撐，同時積極向三軍爭取飛機、戰車、船艦引擎等業務。在此基礎下，無人機業務也逐步成為公司新的成長引擎。

在民機領域，漢翔現有波音、空巴等國際訂單穩定增量，未來數年業務能見度良好；科技服務方面，能源管理系統持續開發，公司內部率先建置電力島基礎設施，加上台電鳳林強韌電網建置業務，均有助帶動今年的營運動能。

2026年才剛揭開序幕，漢翔董事會通過董事長、總經理人事案，也宣示公司營運進入全新布局。曹進平去年8月下旬同時代理董事長，持續加強履約進度、國際合作與新業務爭取。

