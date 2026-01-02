「特力屋管家」人數將倍增

特力集團旗下「特力屋」積極進行企業轉型，近幾年推出「特力屋管家」服務，並將其作為未來成長的重要推動力，目前單品安裝數每年有13萬件，管家人數目標今年人數要比去年增加二倍，成為集團主要成長動能。

特力屋（7867）指出，特力屋管家服務為集團主要的差異化策略，提供免費到府丈量、專業諮詢、居家空間改善建議等一條龍服務，目前約占整體營收的6%到7%左右，期望近幾年能擴大至雙位數。

特力屋每年有大約16萬件的服務需求，其中包含預約與安裝。其中約有一年13萬件商品的上門安裝件數，再加上創造3萬件新的預約服務單。

管家人數方面，特力屋指出，隨著民眾修繕需求增加，管家人數也將繼續增長，去年公司已有100多位管家，目標今年會增加至350位，未來要達到千位。

業績方面，特力屋表示，特力屋管家服務則目標每年每位管家可創造約600萬元的業績，頂級的管家甚至一年可達千萬業績，成為公司的營收成長引擎。

特力屋表示，特力屋管家服務的最終目標是深化與顧客之間的連結，並提供便利的服務體驗。透過這樣的方式，期望能夠建立與消費者的情感連結，讓管家不僅是服務提供者，更能成為顧客信任的夥伴。

儘管面臨市場挑戰，特力屋在轉型過程中的表現仍然不錯。特力屋表示，儘管去年因為房市及關稅影響，公司營收有所下降，但仍對未來的發展充滿信心。特力屋的商品大部分來自進口，但自有品牌的比重逐漸增長，這不僅能提高毛利率，還能保證商品質量，進一步提高顧客的購買信心。