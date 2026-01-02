「特力屋管家」人數將倍增

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

特力集團旗下「特力屋」積極進行企業轉型，近幾年推出「特力屋管家」服務，並將其作為未來成長的重要推動力，目前單品安裝數每年有13萬件，管家人數目標今年人數要比去年增加二倍，成為集團主要成長動能。

⭐2025總回顧

特力屋（7867）指出，特力屋管家服務為集團主要的差異化策略，提供免費到府丈量、專業諮詢、居家空間改善建議等一條龍服務，目前約占整體營收的6%到7%左右，期望近幾年能擴大至雙位數。

特力屋每年有大約16萬件的服務需求，其中包含預約與安裝。其中約有一年13萬件商品的上門安裝件數，再加上創造3萬件新的預約服務單。

管家人數方面，特力屋指出，隨著民眾修繕需求增加，管家人數也將繼續增長，去年公司已有100多位管家，目標今年會增加至350位，未來要達到千位。

業績方面，特力屋表示，特力屋管家服務則目標每年每位管家可創造約600萬元的業績，頂級的管家甚至一年可達千萬業績，成為公司的營收成長引擎。

特力屋表示，特力屋管家服務的最終目標是深化與顧客之間的連結，並提供便利的服務體驗。透過這樣的方式，期望能夠建立與消費者的情感連結，讓管家不僅是服務提供者，更能成為顧客信任的夥伴。

儘管面臨市場挑戰，特力屋在轉型過程中的表現仍然不錯。特力屋表示，儘管去年因為房市及關稅影響，公司營收有所下降，但仍對未來的發展充滿信心。特力屋的商品大部分來自進口，但自有品牌的比重逐漸增長，這不僅能提高毛利率，還能保證商品質量，進一步提高顧客的購買信心。

特力集團 商品 顧客

延伸閱讀

特力貿易、零售兩大事業迎轉機！總裁何湯雄：今年將谷底反彈

中小企業勾勒永續轉型新路徑 多元產業齊聚成果發表

台灣今年IPO募資金額1117億元 較去年倍增

影／屏東琉球觀光人潮倍增 警快打演練遊客直呼「以為是真的」

相關新聞

三大車廠樂觀今年車市 上月拉尾盤 去年掛牌41.4萬台

2025年車市受關稅與貨物稅調降影響，買氣遭到殘酷打擊，但年底前終於拉出尾盤，尤其特斯拉單月掛牌衝到5,547台，使得1...

進口關稅成車市關鍵變數

影響2025年車市的汽車進口關稅，成為影響新年度市場的關鍵因素。包括裕隆、中華車與和泰車都高度關切進口關稅調降的幅度與時...

餐飲業獎勵員工不手軟 王品年終+薪資 最高24個月

餐飲業年終獎金陸續揭曉，在內需消費動能支撐下，各大餐飲集團端出優於市場水準的獎酬方案。王品集團指出，2025年第一線同仁...

饗賓集團今年衝120店

饗賓餐旅集團今年展店開紅盤，旗下第99店「開飯川食堂」今（3）日進駐台中廣三SOGO百貨。饗賓集團表示，今年預計全台展店...

特力：今年營運拚谷底反彈 美國貿易、零售品牌業務都能雙位數成長

特力集團昨（2）日舉辦集團尾牙，對於今年整體景氣，特力總裁何湯雄表示，受到房市低迷、平均國民所得低等影響，認為今年景氣不...

「特力屋管家」人數將倍增

特力集團旗下「特力屋」積極進行企業轉型，近幾年推出「特力屋管家」服務，並將其作為未來成長的重要推動力，目前單品安裝數每年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。