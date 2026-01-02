餐飲業獎勵員工不手軟 王品年終+薪資 最高24個月

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
王品集團指出，2025年第一線同仁平均可領到17.5個月薪水，表現突出的店長年薪可達24個月、年薪突破200萬元。王品／提供
餐飲業年終獎金陸續揭曉，在內需消費動能支撐下，各大餐飲集團端出優於市場水準的獎酬方案。王品（2727）集團指出，2025年第一線同仁平均可領到17.5個月薪水，表現突出的店長年薪可達24個月、年薪突破200萬元；王座餐飲則規劃，2025年依績效表現給予最高六個月獎勵，並同步啟動優於基本工資調幅的調薪方案。

餐飲業近年面臨缺工挑戰，獎金結構已成為穩定前線人力的重要工具。餐飲業者多表示，高獎酬制度不僅有助提升員工留任率，也可支撐多品牌布局與服務品質維持，形成營運正向循環。以今年為例，多數餐飲集團年終獎金發放一個月，但加計季度獎金與績效獎金後，整體獎酬結構可觀，顯示各大餐飲集團持續加碼留才。

餐飲集團年終績效獎金重點
王品2025年營運再上層樓，全年營收有望站上230億元，將再創歷史新高，在營運成果支撐下，分紅也不手軟。王品集團表示，除了年終獎金一個月，公司依照營收績效月月發獎金，以每月分紅制度激勵績效，2025年第一線同仁平均可領到17.5個月的薪水，部分店長則可達24個月、約有20位店長年薪達200萬。

瓦城泰統集團年終獎金發放一個月，搭配全年每月與每季績效獎金制度，讓獎金與營運表現維持高度連動。瓦城指出，透過固定年終與彈性績效並行的方式，有助在景氣波動下穩定人力結構，也能在旺季期間有效激勵第一線服務動能，維持品牌競爭力。

王座餐飲同步公布2025年年終獎金與2026年調薪規劃。公司表示，2025年將依個人與門店績效表現，給予最高六個月的獎勵，另針對「金牌店長獎」及「明日之星」設有三個月年終獎勵。此外，王座已規劃2026年調薪方案，調幅將優於勞基法基本工資調整幅度，並依績效表現給予3%至8%不等的調薪，同時配合展店需求，預計將擴大徵才約180人，持續強化人力布局。

漢來美食2025年結合年終獎金與績效獎金後，第一線同仁平均年薪可達13至14個月，部分主管級員工年薪上看14至17個月。公司指出，餐飲業高度仰賴人力與服務品質，獎金制度除反映營運成果外，也作為吸引與培育餐飲專業人才的重要配套，未來仍將持續優化獎酬結構。

