饗賓集團今年衝120店

饗賓餐旅集團今年展店開紅盤，旗下第99店「開飯川食堂」今（3）日進駐台中廣三SOGO百貨。饗賓集團表示，今年預計全台展店目標為15至20店，門市正式突破百店大關，並朝120店目標邁進。董事長陳毅航稍早表示，集團2028年營收目標將挑戰200億元，達標後就會評估走出海外，2030年要成為世界級的餐飲集團。

目前，饗賓集團旗下共有13個連鎖餐飲品牌、全台門市數達99間，其中中式川菜「開飯川食堂」33店、泰式料理「饗泰多」18店、自助百匯「饗食天堂」12店、台式料理「真珠」十店等。

國內上市櫃餐飲類股中，龍頭王品（2727）集團去年前11月合併營收累計212.53億元、年增5.2%；其後依序為美食-KY的166.49億元、年減3.5%；八方雲集80.21億元、年增10.1%；三商餐飲59.42億元、年增2.9%，漢來美食56.72億元、年增5.9%。

饗賓集團去年前11月合併營收累計105.87億元、年增10%，已超越2024年全年的105.7億元，全年目標挑戰120億元，公司近日將申請登錄興櫃，一旦掛牌之後，可望取代八方雲集，成為營收前三大上市櫃餐飲集團。

