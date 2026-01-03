進口關稅成車市關鍵變數

影響2025年車市的汽車進口關稅，成為影響新年度市場的關鍵因素。包括裕隆（2201）、中華車與和泰車都高度關切進口關稅調降的幅度與時程，各家車廠都表示，汽車進口關稅除了影響整體市場需求表現，多家車廠都有意從美國引進車款來台，增加戰力。

國內車廠表示，雖然2025年第4季在貨物稅減徵5萬元的優惠政策推出後，成功帶動一波買氣。不過進口車的銷售仍然因為進口關稅調降情況不明，陷入苦戰。和泰車、中華車與裕隆在被詢問新年度車市預估時都表明，關稅案尚未落地，市場仍存在不確定因素，實在很難精準推估全年市場規模。

裕日車表示，如果美國關稅真的降到零關稅，裕日車將向原廠爭取，從美國引進新車款，採取進口車方式來台銷售，目前已經鎖定四款車進行評估。和泰車也指出，未來如果美國關稅真的降到零關稅，將從美國進口大型休旅車或是皮卡，以強化品牌產品線，提供消費者更多選擇。

不過對於更多進口車商而言，關稅早日定案，消費者的緩購態度才會終結，也可以說什麼時候定案，買氣才能真正的湧現。截至目前為止，大量的進口車庫存還在手上，但關稅案未定，即使車廠讓利，消費者也不一定買單，因此關稅案落地時程對台灣車市影響非常大。