進口關稅成車市關鍵變數

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

影響2025年車市的汽車進口關稅，成為影響新年度市場的關鍵因素。包括裕隆（2201）、中華車與和泰車都高度關切進口關稅調降的幅度與時程，各家車廠都表示，汽車進口關稅除了影響整體市場需求表現，多家車廠都有意從美國引進車款來台，增加戰力。

⭐2025總回顧

國內車廠表示，雖然2025年第4季在貨物稅減徵5萬元的優惠政策推出後，成功帶動一波買氣。不過進口車的銷售仍然因為進口關稅調降情況不明，陷入苦戰。和泰車、中華車與裕隆在被詢問新年度車市預估時都表明，關稅案尚未落地，市場仍存在不確定因素，實在很難精準推估全年市場規模。

裕日車表示，如果美國關稅真的降到零關稅，裕日車將向原廠爭取，從美國引進新車款，採取進口車方式來台銷售，目前已經鎖定四款車進行評估。和泰車也指出，未來如果美國關稅真的降到零關稅，將從美國進口大型休旅車或是皮卡，以強化品牌產品線，提供消費者更多選擇。

不過對於更多進口車商而言，關稅早日定案，消費者的緩購態度才會終結，也可以說什麼時候定案，買氣才能真正的湧現。截至目前為止，大量的進口車庫存還在手上，但關稅案未定，即使車廠讓利，消費者也不一定買單，因此關稅案落地時程對台灣車市影響非常大。

關稅 美國 進口車

延伸閱讀

特力貿易、零售兩大事業迎轉機！總裁何湯雄：今年將谷底反彈

最新無薪假公布 減班休息微增至7371人 金屬機電占5140人

2025年車市、歷經政策打擊 41.4萬台勉強達成低標

【回顧展望系列】進口車塞港、經銷商退場潮 雙稅議題攪亂台灣車市

相關新聞

三大車廠樂觀今年車市 上月拉尾盤 去年掛牌41.4萬台

2025年車市受關稅與貨物稅調降影響，買氣遭到殘酷打擊，但年底前終於拉出尾盤，尤其特斯拉單月掛牌衝到5,547台，使得1...

進口關稅成車市關鍵變數

影響2025年車市的汽車進口關稅，成為影響新年度市場的關鍵因素。包括裕隆、中華車與和泰車都高度關切進口關稅調降的幅度與時...

餐飲業獎勵員工不手軟 王品年終+薪資 最高24個月

餐飲業年終獎金陸續揭曉，在內需消費動能支撐下，各大餐飲集團端出優於市場水準的獎酬方案。王品集團指出，2025年第一線同仁...

饗賓集團今年衝120店

饗賓餐旅集團今年展店開紅盤，旗下第99店「開飯川食堂」今（3）日進駐台中廣三SOGO百貨。饗賓集團表示，今年預計全台展店...

特力：今年營運拚谷底反彈 美國貿易、零售品牌業務都能雙位數成長

特力集團昨（2）日舉辦集團尾牙，對於今年整體景氣，特力總裁何湯雄表示，受到房市低迷、平均國民所得低等影響，認為今年景氣不...

「特力屋管家」人數將倍增

特力集團旗下「特力屋」積極進行企業轉型，近幾年推出「特力屋管家」服務，並將其作為未來成長的重要推動力，目前單品安裝數每年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。