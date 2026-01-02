陳永裕接任立榮航空董事長兼總經理

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

立榮航空（2621）於2日召開董事會，因原董事長總經理林志忠退休，由副總經理陳永裕接任董事長並兼任總經理一職。公司強調，陳永裕長期深耕立榮航空，歷任基層至中高層管理職務，資歷完整。

陳永裕畢業於國立成功大學交通管理科學系碩士，其航空生涯累積近30年資歷，由基層做起，歷經企劃、營業等單位，負責航線規劃與市場分析，不僅熟稔公司運作體系與組織文化，更第一線參與並見證了台灣民航市場的成長與變遷；擔任營業部協理期間，以靈活的業務開發能力，提升品牌市佔率；在擔任副總經理期間，更發揮跨部門協調長才，全方位優化服務品質與營運效率。

長榮集團指出，立榮航空始終致力於提供旅客安全便捷的飛行體驗。陳永裕接任後，將持續秉持「沒有安全就沒有品牌、服務是永無止境」的核心文化，在勞資和諧與企業永續經營的基礎上，以更具競爭力的營運模式與創新服務，續創國內航空業的優質典範。

立榮航空 董事長 總經理

