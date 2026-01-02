快訊

陳漢典Lulu喜帖曝光 婚紗、婚宴日期地點「全都藏不住了」

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

打詐惹民怨！急找電信業商議 NCC才推SIM卡新規2日上演髮夾彎

饗賓集團第99店進駐台中廣三 上市腳步加快拚年底掛牌

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
饗賓集團旗下第99店「開飯川食堂」進駐台中廣三SOGO，集團力拚今年底掛牌上市。記者宋健生／攝影
饗賓集團旗下第99店「開飯川食堂」進駐台中廣三SOGO，集團力拚今年底掛牌上市。記者宋健生／攝影

饗賓（7883）餐旅集團今年展店開紅盤，旗下第99店「開飯川食堂」將於1月3日進駐台中廣三SOGO百貨。饗賓集團推動股票上市腳步也加快，近日將送件申請登錄興櫃，力拚今年底掛牌上市，同時今年預計全台開出15至20店，法人估，全年營收上看150億元。

⭐2025總回顧

目前，饗賓集團旗下共有13個連鎖餐飲品牌、全台門市數達99間，其中中式川菜「開飯川食堂」33店、泰式料理「饗泰多」18店、自助百匯「饗食天堂」12店、台式料理「真珠」10店等。

國內上市櫃餐飲類股中，龍頭王品集團去年前11月合併營收累計212.53億元、年增5.2%；其後依序為美食-KY的166.49億元、年減3.5%；八方雲集80.21億元、年增10.1%；三商餐飲59.42億元、年增2.9%，漢來美食56.72億元、年增5.9%。

饗賓集團去年前11月合併營收累計105.87億元、年增10%，已超越2024年全年的105.7億元，全年目標挑戰120億元，一旦登錄興櫃之後，可望取代八方雲集，成為營收前三大上市櫃餐飲集團。饗賓集團目前資本額5.92億元。

2026年才剛揭開序幕，饗賓集團穩健推進展店策略，旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，1月3日進駐台中廣三SOGO百貨13樓，為集團第99間門市，也是「開飯川食堂」台中地區第5處據點，全台門市達33家。

台中新店規劃約95坪，設有116席座位，歡慶開幕，「開飯川食堂」台中廣三SOGO店推出好禮三重送，即日起至2月1日，凡店內用餐達指定消費門檻並完成社群分享，即可獲贈「熊貓哥愛呷仙草奶凍」，另搭配會員專屬優惠與滿額回饋。

2026年為饗賓集團推動上市元年，今年預計全台展店目標為15至20店，門市正式突破百店大關，並朝120店目標邁進。董事長陳毅航稍早表示，集團2028年營收目標將挑戰200億元，達標後就會評估走出海外，2030年要成為世界級的餐飲企業集團。

「開飯川食堂」強調持續以經典川味與創新料理征服食客味蕾。記者宋健生／攝影
「開飯川食堂」強調持續以經典川味與創新料理征服食客味蕾。記者宋健生／攝影

饗賓集團 餐飲 營收

延伸閱讀

興櫃一周回顧／敘豐漲逾31% 稱冠

企業探討節能淨零新路徑／遠東SOGO百貨董事長黃晴雯 帶動廠商 邁進永續

31年的敦化SOGO今夜熄燈說再見 台灣首家精品百貨開創許多第一次

饗食天堂嘉義開店有譜？ 耐斯王子大飯店給了答案

相關新聞

2025年房市交易量恐下探至25萬棟 專家：若政策不鬆綁難春燕回巢

據地政局公布，六都2025年合計買賣移轉棟數共20萬4,596棟，年減24.6%，探近8年新低。住商不動產企劃研究室執行...

全台近六成房屋屋齡逾30年 新屋供給吃緊

台灣地震活動頻繁，加上住宅結構老化問題日益嚴重，居住安全議題受到關注。根據內政部統計，2025年第2季全台老屋住宅平均屋...

台中房市急凍！2025年交易量創7年新低 這區「逆勢」成6都最強黑馬

2025年台中房市交易出爐，因買氣觀望，去年交易約4.25萬棟，較前年的5.5萬棟大減22.7%，交易量為近7年新低。全...

想買抗震宅、綠建築？ 台灣房屋推安心機能宅三大揭示

台灣近期地震活動頻繁，加上住宅結構老化問題日益嚴重居住安全議題再度受到關注。根據內政部統計，2025年Q2，全台老屋住宅...

六都2025年買賣移轉共20.4萬棟 探8年新低

六都地政局1日公布，2025年12月買賣移轉棟數共19,892棟，月增25%、年減9.7%，探近7年同期新低，總計全年共...

0102黑鷹空難周年 生還者曹進平出任漢翔董事長

漢翔公司今天公告高階人事異動，懸缺多時的董事長一職由總經理曹進平出任，原總經理職務由副總經理莊秀美接任，相關職務異動自即...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。