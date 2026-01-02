饗賓集團第99店進駐台中廣三 上市腳步加快拚年底掛牌

饗賓（7883）餐旅集團今年展店開紅盤，旗下第99店「開飯川食堂」將於1月3日進駐台中廣三SOGO百貨。饗賓集團推動股票上市腳步也加快，近日將送件申請登錄興櫃，力拚今年底掛牌上市，同時今年預計全台開出15至20店，法人估，全年營收上看150億元。

目前，饗賓集團旗下共有13個連鎖餐飲品牌、全台門市數達99間，其中中式川菜「開飯川食堂」33店、泰式料理「饗泰多」18店、自助百匯「饗食天堂」12店、台式料理「真珠」10店等。

國內上市櫃餐飲類股中，龍頭王品集團去年前11月合併營收累計212.53億元、年增5.2%；其後依序為美食-KY的166.49億元、年減3.5%；八方雲集80.21億元、年增10.1%；三商餐飲59.42億元、年增2.9%，漢來美食56.72億元、年增5.9%。

饗賓集團去年前11月合併營收累計105.87億元、年增10%，已超越2024年全年的105.7億元，全年目標挑戰120億元，一旦登錄興櫃之後，可望取代八方雲集，成為營收前三大上市櫃餐飲集團。饗賓集團目前資本額5.92億元。

2026年才剛揭開序幕，饗賓集團穩健推進展店策略，旗下人氣川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，1月3日進駐台中廣三SOGO百貨13樓，為集團第99間門市，也是「開飯川食堂」台中地區第5處據點，全台門市達33家。

台中新店規劃約95坪，設有116席座位，歡慶開幕，「開飯川食堂」台中廣三SOGO店推出好禮三重送，即日起至2月1日，凡店內用餐達指定消費門檻並完成社群分享，即可獲贈「熊貓哥愛呷仙草奶凍」，另搭配會員專屬優惠與滿額回饋。