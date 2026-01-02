特力貿易、零售兩大事業迎轉機！總裁何湯雄：今年將谷底反彈

特力（2908）集團2日舉辦集團尾牙，對於今年整體景氣，特力總裁何湯雄表示，受到房市低迷、平均國民所得低等影響，今年景氣不會比去年好。然而，何湯雄看好集團透過兩大營運策略轉型，認為今年會谷底反彈，美國貿易、旗下零售品牌特力屋兩大業務都能雙位數成長。

在貿易方面，何湯雄表示，看好今年貿易成長幅度會好，尤其為應對美國關稅的衝擊，集團積極投資美國當地品牌和通路，這將成為未來獲利成長的重要動能。

他解釋，集團未來將著重於投資與採購代理老品牌，並向下游發展。以近年收購的美國家具商Hampton Products為例，原本僅是代理客戶，但特力將其股份增持至66%，何湯雄說，該公司在亞洲的採購營收已超過1億美金，這部分收入將為特力帶來可觀的獲利。

何湯雄表示，特力以前單純是供應商，因此去年初受關稅衝擊大，除了增強全球採購的能力、提升調度空間，會加強投資當地有採購、通路的能力，成為因應關稅的策略。

他表示，特力在業界有良好的聲譽，因此能輕鬆吸引供應商，並會持續收購中小型供應商。預計美國貿易業務今年將實現雙位數增長。

在其他海外市場方面，何湯雄提到，歐洲市場仍然不景氣，而東南亞市場則表現出色，尤其是除越南外，集團已開始尋找印度辦公室，並計劃今年進行購置。

他表示，特力2025年對美國的出貨比例超過20%，今年的目標是增長10%，並將努力達成30%的目標。他透露，特力目前已在泰國和印度租借辦公室，並在越南購置辦公室和土地，進一步擴大當地的通路和供應鏈。

在全球供應鏈重整的背景下，何湯雄強調，過去的全球化做法將需進行調整，供應商也應順應潮流向東南亞轉移。

零售方面，何湯雄對旗下零售通路特力屋的業績持樂觀態度，預計今年將實現雙位數增長。他表示，今年特力屋的業績預期增長在20億至30億之間，希望突破百億元大關。目前有三個管家的業績突破千萬，集團的目標是將管家人數從200人增至1000人。

另外，特力旗下通路特力屋在去年登錄興櫃後，何湯雄透露，旗下的中欣實業計劃在今年第3季登錄興櫃，並將成為唯一一家B2B建築材料公司。