2025年房市交易量恐下探至25萬棟 專家：若政策不鬆綁難春燕回巢

據地政局公布，六都2025年合計買賣移轉棟數共20萬4,596棟，年減24.6%，探近8年新低。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在銀行房貸水位吃緊以及央行維持信用管制措施的大環境之下，房市明顯轉趨保守，預估今年全台買賣移轉棟數將下探至25萬棟左右。

根據六都地政局統計，台北市12月買賣移轉棟數為2,331棟，月增33.6%，年減5.6%；新北市4,680棟，月增21.1%，年增1.8%；桃園市3,792棟，月增28.4%，年減13%；台中市3,951棟，月增12.5%，年減15.1%；台南市2,069棟，月增30.6%，年增1.8%；高雄市則為3,069棟，月增35.9%，年減8%；12月六都建物買賣移轉棟數合計1萬9,892棟，月增25%，年減7.2%。

觀察2025年全年表現，各都買氣皆呈現衰退，台北市23134棟，年減22.7%，新北市47675棟，年減25.4%；桃園市40328棟，年減18%；台中市42490棟，年減22.7%；台南市19773棟，年減28.8%；高雄市31196棟，年減31%，合計為20萬4,596棟，與2024年的27萬1,309棟相比，大幅縮減24.6%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，12月面臨傳統房市旺季，不少買方趕於過年前夕買賣與交屋，因此若單看六都12月買賣移轉棟數表現，似有逐漸築底回溫趨勢，惟細看六都全年買氣，皆連創下自上一波房市低潮以來新低，顯示就算2025年迎來最大新案交屋潮，但面臨史上最嚴打房，買賣移轉棟數仍難有起色。

不過，六都中亦有桃園買氣表現較具抗跌，主因為中壢、桃園區多有重劃區議題，加諸親民房價吸引脫北者，尤其是歲末啟動交屋潮，令區域買氣跌幅相對收斂。