六福旅遊集團獲國內外13項大獎肯定 2026年擴大布局經營版圖

六福（2705）2025年榮獲海內外觀光產業重要獎項，共奪得13項大獎的肯定，從永續旅遊、食旅創新、雇主品牌、服務品質四大領域皆獲產官學一致肯定。無論在觀光署觀光金獎、國際餐飲認證、親子友善品牌，到國際人力資源，展現跨品牌、跨領域、跨市場的全方位競爭力。

展望2026年，六福旅遊集團持續推動資產與營運雙軸發展，除成功獲選「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」最優申請人，預計最快將於2026年3月正式接手經營，位於北市松江南京商圈的六福酒店式商辦大樓也將於今年內完工，集團並積極評估具潛力的海外據點，全面擴展國際版圖，穩健落實「資產開發 × 觀光營運」並進的長線成長策略，奠定下一階段的成長基石。

從內部管理到遊樂場域，六福持續深化永續治理與責任旅遊，2025年取得三項指標性永續獎項，包含六福萬怡酒店獲觀光署頒發「台灣觀光金獎－觀光旅館及旅館業類別」、六福村主題遊樂園獲「台灣觀光金獎－觀光遊樂業類別」，集團更獲「台北市英橋商務協會永續獎」，六福以具體行動實踐綠色經營、節能減碳與教育倡議，成為觀光永續的先行品牌。

位處台北南港車站四鐵共構交通樞紐的台北六福萬怡酒店「粵亮廣式料理」，以創新中菜與嚴選在地溯源食材，呈現永續食尚的美味料理。去年持續在餐飲領域大放異彩，連續7年獲星級溯源餐廳評鑑 三星最高等級認證，更在經濟部商業發展署《麻油料理擂台競賽》中榮獲創新組銅賞。

六福持續深耕服務品質與家庭旅遊市場，從城市旅宿到生態飯店，以及主題樂園，以多品牌、多客群的精準定位策略，打造多元而深度的親子旅遊體驗，成為家庭旅遊與親子市場的第一指名品牌。2025年在旅宿與育樂領域囊括五項大獎，包含六福萬怡酒店獲 Trip.com頒授「風景酒店」及「營業場所衛生優良自主管理分級認證：旅館業特優」；六福村主題遊樂園獲《未來Family》「未來親子家庭最愛品牌－主題遊樂園」；關西六福莊生態渡假旅館獲《食尚玩家》「育兒友善金獎」及雄獅旅遊「最懂你的親子友善飯店」獎。

六福長年推動員工關懷，人才培育與職涯永續發展，去年再展雇主品牌實力榮獲三項國際獎項肯定，包含HR Asia亞洲企業雇主獎、HR Asia雇主關懷獎、亞太旅遊協會金獎(PATA)最佳人力發展計畫，從內部培訓制度、員工福祉機制，到跨部門溝通與世代共融，持續創造具吸引力與向心力的幸福職場文化。

邁入2026年，六福旅遊集團成功取得「棲蘭及明池遊憩設施ROT案」最優申請人資格，預計最快於今年3月接手營運。未來將以生態保育為核心，運用逾半世紀累積的觀光、旅宿與動物保育專業，將保育理念自動物照護延伸至森林生態治理，串聯關西六福村、棲蘭、明池與神木園區，形塑「台灣北橫生態金三角」的旅遊版圖，打造從城市延伸至山林，由低海拔至中高海拔霧林帶的完整生態旅遊廊帶，台北南港四鐵共構樞紐的六福萬怡酒店則為國內外旅客進出北橫的主要交通門戶。

位處北市松江南京商圈核心的六福酒店式商辦大樓將於今年完工，以酒店式頂級綠商辦，結合六福酒店式物業管理的飯店高端服務，提供ESG認證的頂級獨棟A辦，將成商圈新地標，可望成為松江南京商圈新樓王。