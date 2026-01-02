貿易、零售雙重加持 特力揮別谷底看好今年營運

特力集團今日舉行尾牙，席開100桌，總裁何湯雄表示，去年大環境變化大，營運處於谷底，今年只要沒有特殊因素，貿易業務會很好，預估美國市場會有雙位數成長，零售方面，特力屋在管家業務加持下，也會有不錯表現。

特力集團累計去年1~11月營收約307.98億元，年減7.28%，何湯雄指出，在關稅因素影響下，去年也投資入股美國當地品牌的通路Hampton Products進行垂直整合，更有多家當地業者主動上門來洽談，在這個模式下，未來充滿可能性，也會是集團主要成長動能。

何湯雄表示，過去特力只是單純的供應商，在美國總統川普去年宣布對等關稅策略後，工廠與客戶的價格同步都變動，但全球都進入高關稅時代時，若在當地市場有自己的通路，價格上的籌碼就比較高。

同時，在海外業務方面，同樣因為關稅因素，從越南對美國的出貨量大增，且目前供應鏈仍在重組中，過去全球化的策略也必須調整，為了強化東南亞、南亞業務，泰國、印度都已經設立辦公室，並會尋找新工廠出貨。

至於在零售業務方面，何湯雄表示，特力屋營收每年業績都要有雙位數成長，期待低標要增加20億元，高標則是要達到30億元，突破百億元大關，至於被寄予厚望管家業務，目前已經有200位管家，但距離1000位的目標仍有一段距離。

何湯雄更說，免治馬桶在台灣目前覆蓋率只有20%，遠低於日本的80%，市場仍有相當的潛力，因此今年也會全力衝刺馬桶業務，目標要銷售到20萬個。

而特力旗下通路特力屋在去年初分割，並於10月登錄興櫃後，何湯雄也透露，集團旗下台灣唯一B2B建材貿易企業中欣實業預計今年第3季也要上櫃。