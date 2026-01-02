台中房市急凍！2025年交易量創7年新低 這區「逆勢」成6都最強黑馬

2025年台中房市交易出爐，因買氣觀望，去年交易約4.25萬棟，較前年的5.5萬棟大減22.7%，交易量為近7年新低。全市僅梧棲、石岡及和平等3區有增長，其中又以「海線一哥」梧棲區5561棟，雖未超越北屯的5898棟奪冠，但年增率達102.9%，增幅高居6都第一名，可說是「2025房市的最大黑馬」。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，受到台中港特定區大案交屋潮湧現帶動，梧棲2025年的單月買賣移轉量屢破區域單月新高，甚至連續2個月奪下六都交易量冠軍，但年底交屋潮暫告一段落，量能沒能進一步衝高，因此讓北屯以不到300棟的差距驚險蟬聯台中冠軍寶座。

陳定中說明，北屯區雖然守住台中市交易量第一名的頭銜，但2025年總量不到6000棟，與2024年的破萬棟相比，年減幅達42.7%，除了因新案交屋量縮減外，近兩年北屯新案房價飆升，即便是相對外圍的區段，也要價4字頭，讓市場主力的首購買盤轉趨保守，使買氣不如往年暢旺。