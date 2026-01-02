全電商×大全聯線上、線下聯手推VIP 最高等級送12萬航空哩程

2026年世界棒球經典賽（WBC）即將開打，台灣隊首戰將在東京迎戰衛冕軍日本隊，門票一開賣就掀起搶票熱潮。全電商推出全新VIP企劃，1月底前上「VIP尊榮體驗活動頁」登錄報名，即可獲得抽獎資格，抽「3/6 WBC台日大戰門票（1張）」；當月累積下單金額最高的消費者，將直接獲得同場次門票1張；單月消費最快達新台幣30萬元的前三名，還可獲得「出國大禮包—機場豪車接送（2次）」。日常購物累積消費，就有機會獲得WBC東京賽事門票，直飛日本感受國際級棒球盛事。

全電商推出「VIP尊榮體驗」只要完成登錄報名、綁定，消費達指定條件，就有機會獲得超值好禮，活動為期至2026年3月份，後續將陸續公布2、3月獎勵內容，請消費者拭目以待！同一時間，完成報名的消費者，線上、線下跨店累積消費，還能加碼解鎖全新禮遇，2026年1月1日~3月31日共三個月，持PX Pay會員身分於全台大全聯門市、全電商，跨店累積消費達指定門檻，每月再享加碼禮遇。

活動期間累積消費滿5萬，不限名額，即可解鎖專屬賣場，品項涵蓋大小家電、精品包、黃金等眾多特定優惠商品，下殺市售最低3折起；前1,500名消費滿30萬，則可獲得「但馬家涮涮鍋∕龍富天婦羅∕高雄萬豪美享地」3擇1價值2,500元等值餐券（電子票券），前7名消費滿60萬，可獲得價值26,800元「漢來日月行館一泊二食—精緻雙人住宿（平日2天1夜）」；前3名消費滿100萬，可獲得價值超過12萬的「亞洲萬里通12萬哩（含機場來回豪車接送&貴賓室）」。好禮涵蓋星級饗宴、奢華行旅、航空哩程。

年前正值3C商品、家電換新好時機，下單順便累積消費額度一次到位，2026年1月1日~1月15日眾多優惠商品報你知。「iPhone 17 Pro 256GB 宇宙橙色」39,900元，加碼贈15,100福利點，等於現省超過1,500元；65吋大電視「LG NanoCell AI 一奈米 4K AI 語音物聯網 81系列」含基本安裝，原價3萬，特價19,900元；煮飯神器「象印 6人份炎舞炊煮壓力IH電子鍋」特價28,000元。

美型廚具下殺45折同步入手，「Le Creuset 琺瑯單柄調理鍋16cm（燧石灰/水手藍/櫻桃紅/貝殼粉）」4色任選每件1,799元；過年大掃除輕鬆不費力「LG 輕量美型無線吸塵器」特價5,490元；葡萄酒存放必備「LIEBHERR利勃酒櫃」特價34,200元；床鋪也要舊換新「班尼斯 雙人5尺x5cm鑽石切片天然乳膠床墊」特價3,899元。

迎新年買個純金墜飾，象徵招財討吉利「Prisme Gold 9999純金黃金鍊墜（金重約0.02錢±0.01）」 原價近4,000元多款項鍊，特價999元。美妝、保健品也都有下殺優惠，「歐舒丹 蠟菊賦活極萃保養組-精華+乳霜（航空版）」特價4,399元；「資生堂 激抗痕彈力帶緊緻V臉夜間精華80ml（航空版）」特價3,699元；「葡萄王 超極薑黃MAX複方膠囊（60粒x4瓶）」2999元，平均每瓶不到750元；「配方時代 三倍感受金盞花葉黃素 30顆/袋（3入組）」特價2,212元；貓奴必備「pidan 混合貓砂三合一活性碳版」特價1,199元。