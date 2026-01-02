漢翔高階人事異動 曹進平出任董事長、莊秀美接任總經理

漢翔（2634）公司2日發布重大訊息，公告公司高階人事異動案，經1月2日董事會通過，由總經理曹進平出任董事長，原總經理一職由副總經理莊秀美接任，相關職務異動自即日起生效。

曹進平曾任空軍司令部副司令、空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官等職務，亦是飛官出身，曾任幻象2000戰鬥機種子教官、國防部駐法武官。其專業軍事背景、完整的領導歷練，在國防事務協調、領導管理與對外溝通具備豐富經驗，均與漢翔業務緊密契合，將能帶領公司穩健發展，邁向新里程。

曹進平於去(114)年7月1日接任漢翔總經理一職，期間積極熟悉公司業務，迅速進入角色；8月下旬同時代理董事長職務，持續加強履約進度、國際合作與新業務爭取；對內推動技術提升、企業環保、員工健康等永續作為，並敦聘專業飛安顧問、取得國際品質認證等，展現對安全、品質與紀律的高度重視。同時，曹進平亦是現任台灣區航太工業同業公會理事長及台灣卓越無人機海外商機聯盟主席。