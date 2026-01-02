六都2025年買賣移轉共20.4萬棟 探8年新低

六都地政局1日公布，2025年12月買賣移轉棟數共19,892棟，月增25%、年減9.7%，探近7年同期新低，總計全年共20萬4,596棟，年減24.5%，探近8年新低。

六都12月買賣移轉棟數分別為台北2,331棟，月增33.6%，年減5.6%；新北4,680棟，月增21.1%，年增1.8%；桃園3,792棟，月增28.4%，年減13%；台中3,951棟，月增12.5%，年減15.1%；台南2,069棟，月增30.6%，年增1.8%；高雄3,069棟，月增35.9%，年減8%。

六都全年累計棟數，分別為台北市23,134棟，年減22.7%，新北市47,675棟，年減25.4%；桃園市40,328棟，年減18%；台中市42,490棟，年減22.7%；台南市19,773棟，年減28.8%；高雄市31,196棟，年減31%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，年底不僅是傳統的購屋旺季，也是新案完工交屋相對熱絡的時段，加上去年下半年政府滾動式調整對房市的管控，讓首購族、換屋族年底置產的動能略有提升，因此去年12月各都均繳出了雙位數成長的月增成績，整體量能亦為去年單月最佳表現。

尤其推案量大的平價新興重劃區，包括新北市的淡海新市鎮、桃園的觀音草漯重劃區及大園客運園區、台中的台中港特定區等地，年底交屋潮與首購潮雙雙出籠，帶動六都整體量能表現，使2025房市以小陽春收官，也讓六都全年買賣移轉量跌幅收斂，從年初的3成左右，縮減為約25%，據此推估，今年全台全年總量保住26萬棟無虞，甚至有機會力守26.5萬棟。

觀察各都2025年的全年表現，高雄年減31%、台南年減28.8%，為六都減幅最大的都會，顯示南部地區的房市買氣消退的程度，比中北部更加強烈。而全年六都各行政區的交易量冠軍，則由桃園市的中壢區以8,113棟奪冠，桃園區則以7,415棟居次。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，南台灣前幾年因科技業投資熱潮，掀起一波投資買氣，當時建商也積極前往推案，不過完工交屋時，碰上因第七波信用管制引發的「金龍海嘯」，買方回歸理性，加上南部的人口剛需相較於中北部薄弱，導致2025年的量縮幅度比中北部鮮明。

桃園市的中壢區與桃園區，聯手包辦2025年六都交易量冠亞軍，主要是兩區不僅是桃園機能最成熟的發展雙核心，且均有開發中的重劃區交屋潮支撐市場量能，因此交易表現相對穩定。