0102黑鷹空難周年 生還者曹進平出任漢翔董事長

漢翔公司今天公告高階人事異動，懸缺多時的董事長一職由總經理曹進平出任，原總經理職務由副總經理莊秀美接任，相關職務異動自即日起生效。

漢翔公司原任董事長胡開宏於去年8月底任滿退休，由總經理曹進平代理董事長職務至今，漢翔公司董事會今天正式通過由曹進平出任董事長。

曹進平曾是幻象2000戰鬥機種子教官、國防部駐法武官。2020年1月2日擔任國防部通信電子參謀次長時，隨時任參謀總長沈一鳴視察部隊途中發生空難，曹進平幸運生還，並冷靜引導救難人員迅速尋獲失事地點。其後陸續出任空軍作戰指揮部指揮官、空軍副司令等職務。

漢翔公司表示，曹董事長於去年7月1日接任漢翔總經理一職，期間積極熟悉公司業務，迅速進入角色；8月下旬同時代理董事長職務，持續加強履約進度、國際合作與新業務爭取；對內推動技術提升、企業環保、員工健康等永續作為，並敦聘專業飛安顧問、取得國際品質認證等，展現對安全、品質與紀律的高度重視。

漢翔公司並指出，其專業軍事背景、完整的領導歷練，在國防事務協調、領導管理與對外溝通具備豐富經驗，均與漢翔業務緊密契合，將能帶領公司穩健發展。同時，曹進平也是現任台灣區航太工業同業公會理事長及台灣卓越無人機海外商機聯盟主席。

接任總經理的莊秀美在漢翔任職多年，曾任業務處副處長、物料處處長、經管法務處處長，2010年起升任副總經理，督導工程處、物料處及資訊處，熟悉各項業務運作及公司治理營運。