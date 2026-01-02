2025年車市、歷經政策打擊 41.4萬台勉強達成低標

2025年車市受關稅與貨物稅調降的傳說影響下，車市買氣遭到殘酷打擊，但年終拉出尾盤，12月車市總領牌47,303台，年增15%，月增更達三成，終於使2025年全年車市達到414,436台，年減9%。

至於2026年元月車市，龍頭車廠和泰車（2207）認為，在各大品牌持續加碼推出販促活動來刺激農曆年前的買氣下，預期1月市場將維持強勁，全月總市場預估為43,000台，年增23%。

和泰車指出，12月份在主要品牌持續擴大各種販促活動提升客戶下單意願、衝刺年底買氣下，全月總市場領牌數47,303台，和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於12月份合計登錄14,628台，市佔率30.9%。和泰車並設定元月銷售目標為TOYOTA與LEXUS共 14,800 台，市占率34%，TOYOTA為持續吸引客群，於1月延續「TOYOTA 買好車享好視」優惠活動，在活動期間入主COROLLA CROSS(含HEV)、ALTIS(含HEV)、YARIS CROSS、TOWN ACE(PU/VAN)、VIOS即可獲得「SAMSUNG微型智慧投影機」乙台，更可享最高80萬高額0利率、5年14萬公里延長保固等優惠好禮。

2025年年初雖受到全球貿易關稅影響，導致經濟不穩，所幸政府於第3季推出新購貨物稅補助及延長汰舊換新政策，成功刺激市場需求，每月登錄台數逐步成長，全年總市場最終登錄達414,436台。

和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS品牌今年分居總市場NO.1及NO.2位置，合計登錄153,535台，為歷史登錄台數次高紀錄（歷年最高為2023年 159,175台），市佔率達37%，不僅較去年成長3.5%，更創下近16年來新高，同時順利連續24年稱霸台灣車市龍頭寶座。

TOYOTA於12月鞏固總市場轎車及非豪華休旅車之冠軍寶座。COROLLA CROSS 12月登錄4,804台，全年累積台數達44,813台，除創下歷史銷售新高，更奪下總市場全車種銷售五連霸；進口休旅車RAV4登錄2,353台，較去年同期成長27%；國產小休旅YARIS CROSS持續受小家庭客群喜愛，登錄1,303台；TOWN ACE登錄達1,504台，一舉奪下輕型商用車販賣龍頭。