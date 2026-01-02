影／高雄橋頭科學園區今啟用！推動5聚落產業拚1.1萬個就業機會

高雄新市鎮橋頭科學園區今啟用，總開發面積達357公頃，產業專用區面積262公頃，開發經費約372億元，預計創造1萬1千個就業機會，1800億元以上經濟產值。內政部長劉世芳致詞說，橋科園區定位為南台灣重要科技重鎮，產業布局銜接嘉義、台南、高雄至屏東的S廊帶，形成具規模與競爭力的科技產業聚落。

台灣半導體與精密科技產業持續發展，南台灣具備充足土地與產業條件，新市鎮第二期正好成為重要轉型方向，隨著都市計畫正式啟動，可說天時、地利、人和俱足。她笑稱，橋頭科學園區或許可以改名稱「龍頭科學園區」，象徵科技產業發展由橋頭起步，帶動南部整體科技能量向前邁進。

國土署長吳欣修表示，新市鎮二期都市計畫已於2019年10月29日通過內政部都委會審議，採區段徵收方式辦理，區段徵收作業分階段推動，2021年10月公告區段徵收計畫，2023年1月完成抵價地抽籤分配，民眾申請配地比例高達99.6％，去年7月完成所有權登記，同時配合既有工廠拆遷安置，及中崎有機農場等搬遷協調作業，兼顧產業發展與在地權益。

招商進度方面，目前已申請進駐廠商共26家，涵蓋產業創新、半導體、智慧機械及精準健康等領域，已有7家廠商進駐並同步施工，包括華騰、鈦昇、鴻華、新特、智威、凱舟及信紘等，今年9月起，將優先提供園區廠商進駐使用，強化產業聚落形成。

吳欣修表示，後續發展策略上，結合行政院於民國111年6月核定的投資獎勵措施，進駐廠商可享投資總額15％抵減營所稅優惠，期望帶動科技聚落成形。

整體園區規畫半導體、航太、智慧機械、智慧生醫及創新科技服務等5大聚落，預估未來年產值可達1800億元以上，並創造超過1萬1千個就業機會，為高雄產業升級與北高雄發展注入新動能。