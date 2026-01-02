北市府拚農曆年前簽約 輝達情衷北士科原因曝

輝達（NVIDIA）進駐北士科歷經一波三折，終於在10月確定下來，北市府喊話有望在農曆年前簽約。然而，為何輝達獨鍾北士科，地產人士透露，輝達基本上就是鎖定北部都會區，此外除了考量基地規模、電力供給外，也替員工著想周圍生活的配套措施。

輝達預計在北士科興建海外總部的消息一波三折，最終在10月22日新光人壽宣布合意解約T17、T18地上權後，才幾乎塵埃落定，日前台北市長蔣萬安表示，輝達案有望在農曆年前簽約，為台北市安裝全球最強的AI心臟。

回顧輝達選址的過程，許多縣市都曾對輝達招手，台北市也有許多土地被市場點名呼聲高，但輝達獨鍾北士科有一大原因。

不動產人士表示Ｍ輝達台灣辦公室舊址位於內科，階段性搬到南港昆陽後，最終也是要到新總部，基於對既有員工的考量，輝達基本上就是鎖定北部都會區。

他表示，輝達選擇北士科T17、T18，除了基本的基地規模條件、電力供給，也考慮到未來區域周圍的生活配套措施，北士科鄰近天母，該區本就是高度國際化的區域，包括使館特區、國際學校，此外北士科周圍也具備充沛的醫療資源，這些都是重要的考量點。

此外，輝達的員工、海外高階人士普遍不依賴捷運及公車，基本上都是開車，而北士科開車5~10分鐘內能滿足各種生活所需的機能，除了學校、醫療，還包括舊市區，像是石牌商圈、士林夜市等等。

觀察目前北士科房市，30~50坪中大坪數的個案交易熱絡，舉例來說軟橋段的「潤泰之森」大樓區已完銷，每坪均價達140萬元，最高達157萬元。

另外觀察新洲美段河岸第一排，第一場推出的「遠雄泱玥」共規劃112戶，目前實登已揭露90戶，最高成交單價達144.8萬元；第二場「樺輝詠鑄」正在潛銷階段，規劃以48坪及88坪合併戶為主，每坪開價140~155萬元。

創意家專案經理林少鏞表示，北士科水岸第一排相當稀有，不僅基地要夠大，基地面寬更是重中之重，產品規劃方面多以規劃中大坪數為主，尤其是面水岸景觀的戶別，且綜觀會選擇北士科河岸第一排的客戶，其資金實力都相當充裕，他們要的除了居住的舒適度、豪宅的尺度外，得天獨厚的永久景觀更是吸引收藏的關鍵。

林少鏞觀察，以「樺輝詠鑄」為例，買家不乏自住、置產客都有，其中3~4成為科技業人士，這背後與輝達進駐勢必有不小關聯，此外由於北士科周圍擁國內指標醫療機構、國際學校，該案買盤也不乏醫生及國際商務人士。